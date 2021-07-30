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奧運／台灣羽球新猷！麟洋配完勝世界第2　金牌我們來了

▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋挺進金牌戰，確定會帶回我國首面奧運羽球獎牌。（圖／美聯社）
▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋挺進金牌戰，確定會帶回我國首面奧運羽球獎牌。（圖／美聯社）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-30 19:14:47｜2021-07-30 20:09:22

2020東京奧運，我國史上第一個打進奧運4強的台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今(30)日趁勝追擊，4強面對世界第2、印尼組合Mohammad Ahsan／Hendra Setiawan，只花了28分鐘就以21:11、21:10完勝，挺進金牌戰，確定會帶回我國首面奧運羽球獎牌。

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「麟洋配」籤運不佳，小組賽就落入「死亡之組」，沒想到輸了首戰反倒越挫越勇，接連擊敗世界第1印尼「小黃人」Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo、世界第4日本組合渡邊勇大／遠藤大由，成為我國第一組打進奧運4強的台將。

今天4強對手是3屆世錦賽金牌的印尼組合，過去對戰10次，「麟洋配」僅拿到4勝，不過今年1月泰國公開賽、年終賽交鋒，都由台灣組合勝出並帶回冠軍。

今天開局雙方互有往來，不過較年輕且具力量的「麟洋配」很快就拉開領先，先拿到10個局點，印尼組合似乎想放掉首局再拚，最後王齊麟展現招牌「麒麟臂」瘋狂殺球，以21:11拿下。

次局，「麟洋配」趁勝追擊，不斷猛攻，也展現奧運前苦練的防守，再度拉開14:7領先，「麟洋配」拿下10個賽末點，最後以21:10勝出。

「麟洋配」金牌戰對手將是馬來西亞謝定峰／蘇偉譯、中國雙塔李俊慧／劉雨辰之間的勝者。

▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋挺進金牌戰，確定會帶回我國首面奧運羽球獎牌。（圖／美聯社）
▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋4強對手是3屆世錦賽金牌的印尼組合。（圖／美聯社）
 

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