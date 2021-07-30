奧運／林昀儒惜敗前德國球王　無緣銅牌仍平我國男單最佳

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林昀儒目前世界排名第6，生涯和世界第8的Ovtcharov過去6次交手，拿下4勝2負優勢，不過上一次對戰在今年3月WTT挑戰賽卡達戰男單決賽，林昀儒以1比4中斷4連勝收下銀牌。
開賽後雙方在發球的較量上相當激烈，雙方戰成了10:10，不過Ovtcharov在第3個局點成功兌現，以13:11先下一城。次局，林昀儒還以顏色，以11:7扳回一城。
第3局，林昀儒打得順手，耗掉1個局點，以11:6再下一城，第4局開始前，教練蔣澎龍提醒，「不要想太多，拚就對了」，不過林昀儒有些著急，只救回1個局點，以4:11讓出，雙方局數2比2平手。
第5局，林昀儒屢屢打出好球，一鼓作氣拿到8個局點，以11:4收下，取得3比2「聽牌」優勢。
關鍵第6局，雙方你來我往，林昀儒連續得分5:4領先，逼得Ovtcharov喊出暫停，再度戰到7:7平手，可惜被Ovtcharov連拿2分，林昀儒挺住壓力追平9:9，並先逼出1個賽末點，被化解1個後，林昀儒再拿1分又是賽末點，並叫出暫停。
暫停回來後，林昀儒浪費3個賽末點，反到讓Ovtcharov拿到局點，可惜林昀儒回球擦網，以13:15讓出，總比分3比3進入第7局。
第7局，林昀儒先追到3:3平手，但Ovtcharov越打越順手，趁著林昀儒還來不及調整就拉開3:9，林昀儒逮到空檔連追4分，不過Ovtcharov先拿到3個賽末點，林昀儒最後防守掛網以7:11落敗。