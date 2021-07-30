東京新增3300例創次高紀錄　連3天逾3000例

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東京都知事小池百合子今天在記者會針對連日來單日新增確診病例不斷創新高說，「目前是（疫情）十分緊張的狀態」。
小池說，單日新增確診病例接連創新高的重要原因之一，就是Delta變種病毒株的影響，「根據專家說法，傳染力是原始病毒株近兩倍」。
同屬首都圈一員的神奈川縣今天新增1418例確診病例，不僅連續3天單日新增逾千例，也創疫情爆發以來新高紀錄。
神奈川縣至今累計病例數8萬1768例，包括986例死亡病例。
同屬首都圈的千葉縣今天新增753例確診病例，較28日新增577例創下的新高紀錄一口氣增加176例，再創當地歷史新高紀錄；今天新增病例數也較上週五增加419例，連續23天高於上週同日。
千葉縣至今累計病例數4萬8371例，包括734例死亡病例。
即將在8月2日適用「緊急事態宣言」的大阪府，今天新增882例確診病例，是上週五單日新增逾兩倍，至今累計病例數11萬3095例。
距東京都不遠的茨城縣今天新增222例確診病例，創當地歷史新高紀錄，至今累計病例數1萬2289例。
沖繩縣今天新增382例確診病例，是繼29日創新高紀錄392例的次高紀錄，至今累計病例數2萬4322例，包括236例死亡病例。
將在8月2日起採取「防止蔓延等重點措施」的北海道，今天新增250例確診病例，至今累計病例數4萬4140例，包括1424例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1100730