憂鬱症只是心情不好？鄧惠文：尋求協助不代表你輸了！

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阿滴談到他開始有憂鬱的狀況大概是從一年前集資在《紐約時報》刊登Taiwan Can Help廣告時開始的。一開始他並沒有警覺到自己是憂鬱症，他認為Youtuber的工作本來就很高壓，只要自己繼續撐著工作，應該自然而然的會好。鄧醫師解釋，這是一個很典型的狀況，不了解自己情緒的人，有時候會覺得「我只是心情不好」，可是根本沒有直接往心情去檢查，大多數人會跳過自己心情的部分，叫自己「我再努力一點」、「再逼自己一點」就好了。
在接下來幾個月中阿滴又承受著接二連三的壓力，到了九月的時候，一場演講讓他發現自己在台上喘不過氣、無法思考，也提不起精神把準備好的東西講出來。那天晚上他對自己的處境陷入了很大的絕望與恐懼。後來他開始去看醫生，才發現自己是焦慮症。鄧醫師表示，很多時候我們需要一點時間來解讀自己的狀況，但偏偏憂鬱這個情形非常難解讀，很多人要花很長的時間才能理解「原來自己是出狀況了」。
「憂鬱」指的是心情低落、煩躁，那「憂鬱症」又是什麼呢？它用臨床的症狀來判斷嚴重度、持續的時間及對你生活功能的影響，到一定程度的話，就會被認為要認真的看待、積極的治療。
憂鬱症可以看到很多面向，其實它已經不是心情不好而已，還會連帶著有其他的影響。憂鬱症的診斷包含心理跟生理的部分，鄧醫師專業分析如下：
1、有持續的情緒低落、心情不好：除了難過、哭之外，「發脾氣」、「罵人」其實也是情緒低落的一種，會對身邊所有的人事物感到「煩躁」，持續兩週以上。
2、對以往熱愛的事情提不起興趣：以前可能會對很多事情很在意，但突然就覺得沒有力氣去在乎；對本來喜愛的東西，失去熱忱。
3、食慾變化：異常的增加或異常的減少。
4、睡眠：睡不著、失眠；嗜睡，但醒來過後沒有神清氣爽的感覺。
5、精神力的衰弱：很容易累、意志力與行動力出現斷裂，意志力可能覺得應該要幹嘛，但沒辦法驅動自己做事。
6、持續的負面想法：任何事都往不好的方面去思考、貶低自己、放大負面的評價，覺得自己沒有任何價值。
憂鬱症是很多變的，有很多不同的樣貌，「主觀敘述」是非常重要的，我們常會聽到很多人說「蛤！他有憂鬱症？」特別是家人，很多時候如果對這個疾病不了解，就會產生很多的怨懟，直到診斷過後才會發現「原來是憂鬱症」。其實不論是憂鬱症患者還是周遭的親友，都需要很多的支持，尤其需要了解患者他是「非其所願」。（但同樣地，患者身旁的親友若因此產生一些情緒或質疑，也是一種「非其所願」，也會需要被理解）
也正是因為憂鬱症比較慢性，同時會一直反反覆覆，若身邊有這樣的患者，我們千萬要避免對他們說一些「你覺得對他好的話」，這些其實都有可能造成他們的症狀更惡化，又再度傷害到他們，或者他的情況變差了，造成你會覺得很挫折。
如果你已經到了憂鬱症的狀況，鄧醫師呼籲大家一定要去看醫生。當你發現自己好像有上述提到的症狀，但又不敢馬上去看醫師時，可以先試著以網路上的憂鬱症的量表自我檢測，若測試出來真的達到憂鬱的傾向，不要再覺得自己可能看看影片、睡睡覺就會好，醫生會幫你判斷你的狀況要如何去治療，有沒有到了需要吃藥的程度，尋求協助不代表你輸了。
最後，鄧醫師也分享，吃藥可以幫助你恢復某一部份的功能，但我們還是會希望自己對自己的內在有一定的掌握，如果你能用藥物穩定著保持一個良好狀況，不是處在一種瀕臨崩潰的狀態之下，也許有餘力可以去做一些心理的探索，當你太過憂鬱時，其實已經承受不起去探討你可以做什麼改變。
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