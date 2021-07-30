COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

主計總處概估第2季經濟成長7.47%　全年料再上修

▲無畏國內疫情影響，主計總處30日公布第2季經濟成長率概估為7.47%，較6月預測數大增0.54個百分點。圖為台北街頭。（中央社檔案照片）
▲無畏國內疫情影響，主計總處30日公布第2季經濟成長率概估為7.47%，較6月預測數大增0.54個百分點。圖為台北街頭。（中央社檔案照片）

中央社

2021-07-30 20:49:53

（中央社記者潘姿羽台北30日電）無畏國內疫情影響，主計總處今天公布第2季經濟成長率概估為7.47%，較6月預測數大增0.54個百分點；由於出口和投資成績亮眼，使得第2季表現優於預期，全年經濟成長率可望再上修。

我是廣告 請繼續往下閱讀
5月中下旬開始，國內疫情急速升溫，全國進入疫情第三級警戒，餐飲業禁止內用、娛樂場所暫時關閉，內需型服務業受到嚴重衝擊。而主計總處概估第2季經濟成長率為7.47%，不減反增，讓外界大感意外。

主計總處專門委員吳佩璇說明，疫情沒有對製造業生產活動造成衝擊，加上全球需求轉強，國內產能及投資強力擴增，商品出口及投資均優於預期；併計第1季，今年上半年經濟成長率為8.19%。

吳佩璇也說，如果下半年經濟成長率維持6月預測值不變，光是第2季的亮眼表現，可望推升全年經濟成長率達5.58%。

不過第2季經濟成長率高達7.47%，不意味疫情衝擊不嚴重，吳佩璇表示，5月中旬起，全國疫情警戒提升至第三級，歷史上從來沒有過，加上許多民眾自發性配合防疫政策，使得民間消費成長率大幅下修3.26個百分點，轉為負成長0.41%，對經濟成長負貢獻0.2個百分點。

進一步觀察國人在國內消費情況，由於民眾大多配合防疫管制，減少外出、居家辦公或遠距上課，休閒娛樂與文教場所關閉也抑制服務消費，概估第2季國人在國內消費負成長0.55%，為2011年調查以來，首度出現負成長。

吳佩璇也提到，第2季經濟成長年增率雖達7.47%，經濟成長季增年率（saar）為負7.86%，是2008年第4季以來最大跌幅；但她強調，第2季saar下滑的關鍵是民間消費比預期弱，出口跟投資仍維持榮景，加上7月疫情已逐步趨緩，可以推斷saar下挫只是暫時性現象。

吳佩璇認為，如果疫情控制能夠愈來愈好，對民間消費影響愈來愈小，應該會是正面訊息，只是疫情發展仍存在不確定性，須密切關注。（編輯：楊蘭軒）1100730

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
91.39%8.61%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.75%79.25%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
50%50%
2021-07-30-2021-08-02
您認為高嘉瑜協助禾馨診所向北市府索討疫苗，這是施壓還是轉達陳情？

您認為高嘉瑜協助禾馨診所向北市府索討疫苗，這是施壓還是轉達陳情？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀