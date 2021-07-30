主計總處概估第2季經濟成長7.47%　全年料再上修

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主計總處專門委員吳佩璇說明，疫情沒有對製造業生產活動造成衝擊，加上全球需求轉強，國內產能及投資強力擴增，商品出口及投資均優於預期；併計第1季，今年上半年經濟成長率為8.19%。
吳佩璇也說，如果下半年經濟成長率維持6月預測值不變，光是第2季的亮眼表現，可望推升全年經濟成長率達5.58%。
不過第2季經濟成長率高達7.47%，不意味疫情衝擊不嚴重，吳佩璇表示，5月中旬起，全國疫情警戒提升至第三級，歷史上從來沒有過，加上許多民眾自發性配合防疫政策，使得民間消費成長率大幅下修3.26個百分點，轉為負成長0.41%，對經濟成長負貢獻0.2個百分點。
進一步觀察國人在國內消費情況，由於民眾大多配合防疫管制，減少外出、居家辦公或遠距上課，休閒娛樂與文教場所關閉也抑制服務消費，概估第2季國人在國內消費負成長0.55%，為2011年調查以來，首度出現負成長。
吳佩璇也提到，第2季經濟成長年增率雖達7.47%，經濟成長季增年率（saar）為負7.86%，是2008年第4季以來最大跌幅；但她強調，第2季saar下滑的關鍵是民間消費比預期弱，出口跟投資仍維持榮景，加上7月疫情已逐步趨緩，可以推斷saar下挫只是暫時性現象。
吳佩璇認為，如果疫情控制能夠愈來愈好，對民間消費影響愈來愈小，應該會是正面訊息，只是疫情發展仍存在不確定性，須密切關注。（編輯：楊蘭軒）1100730