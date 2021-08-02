房市／花蓮民宿掀出售潮　承接買方湧出

5月中台灣爆發本土疫情以來，目前雖有減緩趨勢，仍暫維持「降級不解封」狀態，許多行業難免受到衝擊。其中，旅宿業首當其衝，花蓮房仲業者就觀察到，近期出現民宿出售潮，主要是小本經營的業者不堪負荷而出場；但與此同時，也會有資金比較充裕的買方，看好未來2、3年國旅市場，願意危機入市。整體來說，市區地段以總價1500至2000萬之間的產品銷售速度最快，另也有不少是農舍莊園型或靠近海邊的民宿。
財經中心/綜合報導
2021-08-02 18:00:00
考量防疫優先，原本此時是旅遊旺季，如今變成淡季，住商不動產花蓮林森加盟店店長林偉彬表示，部分小本經營的業者不堪負擔，確實有民宿物件的出售潮。仍會有買方願意危機入市，主要都是看準疫情影響下，國外旅遊可能仍有2至3年的商機。
林偉彬觀察，花蓮民宿類型可分三種，第一是市區型的民宿，但考量日後請領執照的問題，必須要注意是否有違建狀況；第二則是「莊園風」的農舍，由於花蓮農舍數量比宜蘭少，整體呈現供不應求，因此也相對搶手；第三，靠近海邊的地點如豐濱鄉，若有物件釋出，也會有需求。
林偉彬進一步說明，若預算比較有限，只是希望到花蓮一圓民宿夢的買方，多會鎖定市區1000萬初的物件，不過，若總價提高到1500至2000萬之間，無論內部屋況、格局大小、地點等都會更好，甚至有附設電梯，整體而言會更受買方歡迎，成交速度也會比較快；至於比較大型，甚至「豪華型」的莊園、海邊民宿，總價則分別會落在3000至5000萬，以及5000萬以上。
但林偉彬也強調，想危機入市的買方會考慮未來營收，以市區型民宿來說，買方偏愛8至10間房間的產品；而高總價的莊園型別墅，若是房間數太少，即使內部裝修得很精緻，也比較不受青睞。