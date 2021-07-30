雖敗猶榮！林昀儒銅牌戰止步 蔡英文、賴清德齊聲鼓勵
台灣奧運選手「小林同學」林昀儒今（30）日在桌球單打銅牌戰中，與德國名將Dimitrij Ovtcharov纏鬥七局，可惜最後以本屆奧運男單以第四名作收。總統蔡英文與副總統賴清德分別在臉書上道喜，蔡英文說，這已經追平過往的紀錄，感謝他帶給我們一場精彩的比賽；賴清德則表示，交戰相當精彩也震撼國際桌壇，面對曾獲世界盃冠軍的沙場老將，台灣少年小將雖敗猶榮。
記者林莞茜／綜合報導
2021-07-30 22:45:50
蔡英文提到，在經歷前6局戰成3:3平手拉鋸，最終纏鬥到第7局，以本屆奧運男單以第四名作收，雖然不免可惜，但這已經追平莊智淵保持的台灣桌球男單紀錄，在2012年倫敦奧運，一樣是銅牌戰，一樣是對上Ovtcharov，讓無數的台灣球迷扼腕。
蔡英文邀請大家一起向台灣的好對手Ovtcharov致敬，也要繼續幫昀儒加油，相信「小林同學」未來一定還有更棒的旅程。
賴清德也在同時間，在臉書上表示，林昀儒所帶給國人的激勵與感動，已經遠遠超過一場勝負，謝謝你榮耀了台灣。
賴清德形容林昀儒比賽時，眼睛緊緊盯著小白球，生怕錯過一個瞬間，雙拳緊握、連呼吸換氣都暫時遺忘，心臟跟著乒乒乓乓的聲音，幾度變換頻率的狂跳，就是捨不得移開目光，且打法靈動多變，長短發球的運用，搭配快慢球速進攻，佐以反手擰拍的必殺技，幾次的來回拉鋸，眼睛差點跟不上球的速度，讓人看得心跳加快、驚叫連連。
賴清德表示，整場的交戰相當精彩，昀儒善用接發球技術，展開速度上的優勢，將節奏掌握得很好，時而長球對決、時而短球交錯，落點、路線都非常刁鑽，好幾個驚險的攻勢，昀儒都穩穩守住也漂亮的回擊。
交纏到最後一局，賴清德稱林昀儒「台灣少年震撼國際桌壇」，在面對曾獲世界盃冠軍的沙場老將，我們台灣的少年小將雖敗猶榮。他已經無法用言語形容此刻的感動，經過與世界級球王的纏鬥鏖戰，屬於昀儒的光芒，在國人的見證下耀眼綻放。他也相信，在不久的未來林昀儒定能贏得一個又一個勝利的桂冠。