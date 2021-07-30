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締結姊妹市60週年　台北市休士頓重申友好關係

▲台北市長柯文哲（圖）與美國休士頓市長席維斯特．透納（Sylvester Turner）30日透過視訊進行「重申姊妹市友好關係協議」簽署儀式，期待雙方在接下來的60年裡有更多交流、關係更加緊密。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 110年7月30日
▲台北市長柯文哲（圖）與美國休士頓市長席維斯特．透納（Sylvester Turner）30日透過視訊進行「重申姊妹市友好關係協議」簽署儀式，期待雙方在接下來的60年裡有更多交流、關係更加緊密。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 110年7月30日

中央社

2021-07-30 22:51:17

（中央社記者陳昱婷台北30日電）台北市與美國休士頓在1961年締結為姊妹市，今年滿60週年。北市府今天舉行重申友好關係協議儀式，市長柯文哲說，期待與休士頓在接下來的60年裡有更多交流、關係更加緊密。

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台北市長柯文哲今天與美國休士頓市長席維斯特．透納（Sylvester Turner）今天透過視訊進行「重申姊妹市友好關係協議」簽署儀式，由外交部北美司司長徐佑典、駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文共同見證。

柯文哲致詞表示，今年是台北市與休士頓結盟60週年，7月中美國眾議院審議通過的「確保美國全球領導地位及參與法案」（簡稱老鷹法案，EAGLE Act），更是象徵雙邊友好關係的重要里程碑，由衷地感謝美國朋友的支持與承諾。

柯文哲說，城市之間的相互學習對城市進步很重要，處理COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情更讓人了解到資訊互通的重要性，相較於國與國之前的交往，城市外交能有更多的彈性、更多的可能。

柯文哲表示，台北市作為台灣的首善之都，透過與國際大城的競爭、合作、學習和互動，可讓台北市持續保有堅強的國際競爭力，期待與休士頓在接下來的60年裡有更多交流、關係更加緊密。

柯文哲在會中邀請透納，解除旅遊禁令後，到台北參加2022智慧城市高峰會，共同討論如何以智慧科技的思維來增進市民的福利，並親身體驗台北市開放、多元共融的獨特風貌；透納也邀請柯文哲親自造訪休士頓，深入當地體驗民俗風情。

台北市在1961年、已故前市長黃啟瑞任內，與休士頓簽署姊妹市協議，成為彼此的第一個姊妹市。今天的重申友好關係協議儀式上，北市府特別邀請黃啟瑞的兒子、艋舺龍山寺董事長黃書瑋共襄盛舉。（編輯：張銘坤）1100730

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