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奧運／今日中華隊賽程！麟洋配搶金牌　戴資穎戰辛度雪恥

▲戴資穎（左）在四強賽對上的選手為印度好手辛度（右），是曾經在2016年里約奧運淘汰戴資穎的強勁對手。（圖／Badminton photo提供）
▲戴資穎（左）在四強賽對上的選手為印度好手辛度（右），是曾經在2016年里約奧運淘汰戴資穎的強勁對手。（圖／Badminton photo提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-31 07:44:41｜2021-07-31 07:55:17

東京奧運今（31）日中華隊將有多種賽事登場，包刮男雙羽球金牌戰以及女單羽球4強賽事，出戰選手包括昨（30）日剛打敗世界第二組合的「麟洋配」以及在8強賽險勝依瑟儂的戴資穎，而在世大運跑出響亮名號的楊俊瀚也即將在男子100公尺出賽，以下是今天我國選手參戰奧運賽事時程順序，請為中華隊選手大力加油！

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▲31日奧運賽程。
▲31日中華隊奧運賽程，請為選手大力加油！（圖/NOWnews製）
06：45 高爾夫球男子組第二輪 潘政琮

台灣高球好手潘政琮昨天繼續在東京奧運男子高球賽出賽，第2輪因為天氣因素僅打了15洞，目前排名並列第39名，後賽事因天氣因素中斷，今天將一次比完第二輪接第三輪的比賽，第三輪比賽預計將於上午8時30分開打，希望潘政琮抓穩手感，排名直線上升晉級。

08：43 男子個人射箭16強賽

湯智鈞日前和隊友魏均珩再男子射箭32強碰頭，最終湯智鈞再加射階段飆出壓線10分箭險勝學長魏均珩，晉級16強，今天16強將先對上以色列好手伊泰·珊妮，若能贏下比賽，將持續進行8強比賽，預計今天完成所有男子個人射箭賽事，盼湯智鈞一路殺進決賽，拿下金牌。

▲湯智鈞。（圖／體育署提供）
▲湯智鈞今天將進行射箭16強賽事，盼能穩住手感，一舉殺到決賽。（圖／體育署提供）
12：10 男子單打羽球8強賽 周天成

今天將在8強賽交手中國大陸好手諶龍，過去周天成9度遭遇諶龍，未獲一勝，顯示是一場硬戰，盼能夠如戴資穎以及麟洋配那般，殺出一條血路，順利搶下4強賽門票，請大家替周天成大力加油！

17：50 女子單打羽球4強賽 戴資穎

戴資穎在昨（29）日與泰國一姊依瑟儂打出精彩的一場賽事，終於拿下準決賽的門票，而今天將對上2016年里約奧運將自己淘汰的印度好手辛度，這次可以說是前來雪恥！希望小戴穩紮穩打，殺進金牌戰。

▲2020東京奧運，我國世界球后戴資穎迎戰宿敵泰國一姊依瑟儂(Ratchanok
▲2020東京奧運，我國世界球后戴資穎昨（30）日迎戰宿敵泰國一姊依瑟儂(Ratchanok Intanon)，鏖戰3局獲勝。（圖／美聯社／達志影像）
18：45 男子100公尺第一輪 楊俊瀚 

歷經疫情賽事停擺，加上本身在2019年世錦賽後就未曾參加任何國際賽，楊俊瀚幸運靠著世界排名仍如願取得了東京奧運門票，他也期望能突破個人極限，再締全國新猷，有「台灣最速男」楊俊瀚目前保有台灣男子100公尺、200公尺與4X100公尺接力3項全國紀錄，今天將出戰奧運男子100公尺預賽，希望能跑出佳績。

18：50 男子96公斤組舉重 陳柏任

今年4月的亞洲舉重錦標賽，台灣男子96公斤量級好手陳柏任抓舉3把都失敗，奧運之路渺茫，但他在最後一刻靠著遞補取得東奧參賽門票，他自己也非常驚訝，2019年中國天津舉辦的世界盃舉重暨東京奧運格賽，曾以抓舉175公斤、挺舉200公斤，拿下抓舉金牌與總成績銀牌，相信這次也能發揮到淋漓盡致，一舉拿下好成績。

19：30 男子雙打羽球金牌戰 王齊麟、李洋

麟洋配昨（30）日4強賽僅花28分鐘就以直落二拿下比賽，擊退世界排名第2的阿山、蘇提萬，兩人狀況絕佳，默契也非常好，一舉挺進金牌戰，而今天的賽事將對上中國劉雨辰、李俊慧，盼麟洋配再發威，奪下中華隊羽球首面奧運金牌。

▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋挺進金牌戰，確定會帶回我國首面奧運羽球獎牌。（圖／美聯社）
▲台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋挺進金牌戰，若能贏的比賽，將是我國羽球第一面奧運金牌。（圖／美聯社）
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