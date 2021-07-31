奧運／我國射箭最後希望！銀牌男團「湯包」湯智鈞晉8強
2020東京奧運男子射箭個人賽，銀牌男團成員「湯包」湯智鈞今(31)日出戰16強面對以色列Itay Shanny，雙方5比5進入加射回合，湯智鈞挺住壓力射出10分，成功勝出挺進8強，我國射箭最後希望力拚再次站上頒獎牌。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-31 08:59:23｜2021-07-31 09:29:17
年僅20歲湯智鈞是本屆射箭隊中年紀最小的，初次踏上奧運，展現初生之犢不畏虎的氣勢，個人排名賽射出我國男團3人最佳成績，一路從64強過關斬將，最後靠著加射回合，力退學長魏均珩，挺進今天16強。
今天首回合，湯智鈞在第3支箭射出滿分10分，以27:26拿下，2比0領先，次回合，湯智均接連射出2支10分箭，給足對手壓力，以29:23再次拿下，4比0領先。
第三回合，湯智鈞前兩箭8、9分，關鍵第3箭飆出10分，雙方27:27平手，5比1領先，第四回合對手先飆出滿分箭，湯智均8、9、9分，以26:27讓出，以5比3領先進入第五回合。
第五回合，對手再度射出10分，湯智鈞繳出9、8、9分，再度以26:29讓出，雙方5比5。決勝加射回合，湯智均先射，挺住壓力射出10分箭，力壓對手的9分拿下勝利。