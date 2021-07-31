「麟洋配」擊退魔王組合！鞠躬影片爆紅 印尼粉絲全服了
我國羽球最強男雙組合「麟洋配」昨（30）日在東奧四強賽中，以直落二拿下勝利，打敗世界排名第二的印尼組合阿赫桑（Mohammad AHSAN）、塞蒂亞萬（Hendra SETIAWAN），一舉殺進金牌戰。而就有一段王麒麟與李洋向對手致意的影片在推特爆紅，兩人甚至90度鞠躬向對手道謝，該段影片在印尼傳開後，兩人瞬間被大讚「超有運動家精神，支持拿下金牌」。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 11:11:07
只見在影片中，李洋走向對方，先是90度鞠躬致敬，接著握著對方的手也持續鞠躬，王麒麟也隨後跟上致意，該影片在推特火速爆紅傳開，不少球迷表示「這兩人的風度高的可以，支持他們拿下金牌」、「場上是敵人，場下是朋友啊！真是有禮貌」、「中華隊加油！支持你們拿下金牌」、「這個鞠躬真的好有禮貌呀，面對前輩的謙虛，這兩人要拿金牌沒問題」。
而面對昨日28分鐘就被「麟洋配」給擊退，印尼老將塞蒂亞萬也展現風度讚賞「麟洋配」的好表現，表示「如你們所看到的，我盡力了，但我們對手今天打得很好，無法擺脫那種壓力，這是迄今為止最艱辛的一場比賽」。
而今天麟洋配將於晚間7點30分出戰決賽，將對上的將對上中國劉雨辰、李俊慧，盼兩人延續昨日的氣勢，奪下中華隊第一面奧運羽球的金牌，請為他們大力的加油！（編輯：張嘉哲）