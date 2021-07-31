我是廣告 請繼續往下閱讀
一名50歲陳先生，因中風緣故，幾個月來接受語言、肢體復健，但因失語症難與外界溝通，加上情緒精神不佳嚴重影響復健進度與成效，經家屬就著於醫師後，建議採以靜脈雷射能量治療，患者接受治療後，不僅大幅改善睡眠品質，也讓白天精神體力恢復，促使復健配合度提升，目前語言及肢體動作也大幅恢復。
靜脈雷射能量治療 療效可在人體持續維持
殷心蓓醫師解釋，靜脈雷射能量治療又稱為低能量生化雷射血管內照射治療法，主要是從手臂靜脈藉由光纖導管將低能量的生化雷射光導入照射血液，促使血液與細胞內的蛋白質分子結構發生改變，這時不僅增進粒線體活性、增加紅血球攜氧量，也能幫助促進血液循環等公用，且經過10次治療三個月後，仍可發現患者發炎指數下降、血紅素上升、血小板降低等數值，顯示治療後，效果在人體仍可持續一段時間。
靜脈雷射能量運用廣泛 供患者治療新選擇
此外，接受治療後的患者，能幫助改善暈眩、鬱悶情緒，也變得願意開口說話，增加食慾，尤其對於語言區受損患者，症狀更改善顯著。殷心蓓醫師強調，近年來靜脈雷射能量治療已逐漸普及，加上無明顯副作用，對於癌症穩定後之療養、風溼免疫問題、耳鳴、自律神經失衡等症狀也能明顯有療效，臨床上甚至擴展到醫美抗老領域，是患者治療的新選擇。
資料來源：健康醫療網 靜脈雷射能量治療 助腦傷患者改善症狀
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊