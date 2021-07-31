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奧運／真剋星！周天成對諶龍苦吞10連敗　東奧8強止步

▲羽球一哥周天成兩度出戰奧運都止步8強。（圖／體育署提供）
▲羽球一哥周天成兩度出戰奧運都止步8強。（圖／體育署提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-07-31 14:51:44｜2021-07-31 14:54:21

2020東京奧運羽球男單8強，我國一哥周天成今(31)日出戰尋求衛冕的中國諶龍，雙方鏖戰3局，最終周天成以14:21、21:9、14:21苦吞對戰10連敗，生涯第2度出戰奧運再度止步8強。

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周天成目前世界排名第4，力壓第6的諶龍，不過兩人過去9度交手，中國前球王全勝，但上一次交手要追溯到2019年。本屆東奧，周天成名列第2種子，小組賽最後一戰有驚無險過關後，16強輪空，安抵8強。休息2天後再次出擊。

今天首局，周天成開局判斷失誤連續失分，陷入1:5落後，儘管周天成沒有放棄一路苦追，但差距越拉越大，最後讓諶龍先拿到6個局點，最後以14:21讓出首局。

次局，周天成沒有退路連拿4分先取得領先，回球壓線以11:5進入技術暫停，周天成狀態漸入佳境，拿到11個局點，沒浪費任何1個就以21:9扳回一城。

決勝第3局，雙方你來我往，周天成出現較多失誤，但仍緊咬落後14:15，諶龍經驗相當老道，來回多拍，迫使周天成殺球出界，連丟5分，讓諶龍先拿到6個賽末點，周天成無緣化解，以14:21吞敗。

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