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美CDC停追感染破口　如今顯示疫苗恐也難阻傳染

▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）在今年5月Delta變異株開始流行時不再追蹤接種疫苗卻仍確診的感染破口，平白放棄重要防疫追蹤工具，如今恐怕嘗到苦果。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國疾病管制暨預防中心（CDC）在今年5月Delta變異株開始流行時不再追蹤接種疫苗卻仍確診的感染破口，平白放棄重要防疫追蹤工具，如今恐怕嘗到苦果。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-31 14:47:49

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）在今年5月Delta變異株開始流行時不再追蹤接種疫苗卻仍確診的感染破口，平白放棄重要防疫追蹤工具，如今恐怕嘗到苦果。

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「紐約時報」報導，美國CDC今天發布的報告顯示，儘管少見，但完整接種疫苗者恐仍會傳播COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。這項報告是根據麻薩諸塞州普羅文斯敦（Provincetown）的案例，當地大部分確診者都有打過疫苗。

另有美國媒體指出，所幸當CDC停止追蹤感染破口時仍有許多州持續在做。根據35個州的資料顯示，截至7月底有11萬1748例接種疫苗仍確診的病例，比CDC在4月底時的數字高出不只10倍。

CDC於5月停止追蹤感染破口的決策，如今受到包括許多在第一線防疫的各州官員所質疑。

今天公布的研究發現，7月麻州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當。

確診病例中346人已打完疫苗，比例高達74%。在已打完疫苗個案中，有274人（79%）出現症狀，例如咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛或發燒。疫苗種類方面，46%感染個案是打輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗，38%是打莫德納（Moderna）疫苗，16%接種的是嬌生集團（J&J）單劑型疫苗。

紐時指出，雖然程度應遠低於未接種者，但新資料顯示打過疫苗仍有可能散播病毒造成確診新增。雖然感染破口事先能預期，但在這波Delta變異株（最先現蹤於印度）流行前，美國本不認為接種過疫苗者會造成社區傳播。

美國12歲以上民眾約58%已完整接種疫苗，雖然過去幾週因疫情復燃讓接種速率曲線微幅增加，但每日接種數字仍已降至50萬出頭，不若年初動輒百萬。

既然打過疫苗仍不時會傳染，公司行號該否把員工叫回辦公室？商家、餐廳與學校又該怎麼辦？家庭聚會免戴口罩是否又得喊卡？紐時認為，美國現面臨的問題看似恐無止盡且無解。

科學家去年雖已警告，疫苗恐無法百分百防止傳染或確診，但專家們沒預期到情況竟會如此顯著，也沒料到Delta變異株能如此快速攻破美國。

加州大學舊金山分校（UCSF）醫學系主任瓦赫特（Robert Wachter）說：「我兩個月前還以為，我們已度過危機。」舊金山是全美疫苗接種率最高的大城，77%的12歲以上民眾都已接種。

如今瓦赫特任職的醫院又見確診急速增加，從6月1日的1例增至現在的40例，還有15人住進加護病房。

瓦赫特說：「若達成70%或75%的免疫仍保護不了社會，我無法想像疫苗覆蓋率只有30%會發生什麼情況。在防疫工作上，謙卑以對可能是最重要的事。」（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1100731

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