美媒：北京恫嚇台灣反效果　愈脅迫國際愈挺台

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到目前為止，這項策略未能讓台灣人相信北京勢不可擋，也沒逼退美國，反倒在美國和盟國間引發更強烈的急迫感，並促使台灣成為國際議題。
文章提到，北京政府的信用在香港及中國境內一些群體遭打壓後就嚴重受損，在兩岸統一方面，北京採取的策略也只是讓這條路更加難行。
中國動用許多脅迫性手段要讓台灣屈服，美國則加大挺台力道，例如美艦行經台灣周邊常態化、對台軍售、與台灣重啟貿易談判等。
不僅如此，美方還捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給台灣；聯邦參議員、現任大使及政府官員也相繼訪台。
國際社會以往與台灣保持距離，如今風向也變了。多國支持台灣參與世界衛生組織（WHO），七大工業國集團（G7）、東南亞國家協會（ASEAN）和歐盟也開始討論台海穩定及台灣參與多邊機構的議題。
中國並非預料不到國際間會對台灣遭打壓做出激烈反應，但愈來愈多的美方承諾和國際關注勢必加強台灣捍衛民主及身分認同的決心，而不是削弱。
中國共產黨的民族復興目標關鍵就是統一兩岸，當局在國內承受非實現不可的壓力。中國國家主席習近平恫嚇台灣的企圖或許能在國內贏得掌聲，但他的策略已讓統一之路更難走、代價更高。
文章指出，台灣最大的弱點就是被許多國際組織拒於門外，而北京大張旗鼓的脅迫策略不僅未利用這一點，反而替台灣爭取到數十年來最多的國際支持。
北京的心理戰術是否會成功還有待觀察，但這種策略讓台灣雖危機愈多，但轉機也愈大。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1100731