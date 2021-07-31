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青光眼患者勿自行停藥　避免症狀加劇

青光眼患者勿自行停藥　避免症狀加劇
青光眼患者勿自行停藥　避免症狀加劇

健康醫療網

2021-07-31 14:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】當眼內的液體不能正常排出時，眼內壓力就會升高，這時就可能演變視神經病變、萎縮，造成青光眼。食藥署指出，青光眼是造成失明的第二大主因，主要因初期多無症狀，直到中後期視神經開始受損後，患者明顯出現周邊視野缺陷，才發現病症，一旦診斷為青光眼，在治療上，降低眼壓是延緩視神經功能惡化的首要任務。

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治療青光眼藥品　以減增房水降眼壓為主

青光眼分為原發性、繼發性與先天性三種，其中繼發性青光眼形成的因素較多，包括眼內發炎、創傷、使用磺胺類或含類固醇藥品等，都可能因眼壓過高演變青光眼。食藥署說明，治療青光眼藥品上，以藉由減少房水分泌或增加房水排出，達到降低眼壓療效為主，像前列腺素衍生物、β-交感神經阻斷劑 、α2-交感神經致效劑 、碳酸酐酶抑制劑、膽鹼激素致效劑以及等，都是常見治療青光眼的藥品。

前列腺素衍生物藥效長　每天僅需使用一次

食藥署表示，其中能幫助增加房水排出的前列腺素衍生物，因藥效長，每天僅需使用一次，副作用則像紅眼睛、眼瞼皮膚顏色加深、睫毛變粗等症狀，因此建議可睡前使用，而同樣能幫助降低眼壓的α2-交感神經致效劑，副作用則為過敏性結膜炎、結膜充血、視覺模糊等症狀，因此服用此類藥時，不可與單胺氧化酶抑制劑併用，以免加重副作用。

遵循醫囑用藥　確保眼藥品達到療效

此外，像膽鹼激素致效劑，是藉由縮瞳來拉緊虹膜，將隅角的角度拉大，以增加房水達到降壓效果，因此可能會有頭痛、眼睛有刺激感等副作用。食藥署呼籲，若使用2種以上的眼用製劑，每種藥品間隔需要至少5分鐘，且依序為眼藥水、點眼懸液劑、眼用凝膠劑，最後才是眼藥膏，且務必遵循醫囑用藥，避免因副作用不適或自覺眼壓正常而自行停藥，以免使病症加劇。



資料來源：健康醫療網 青光眼患者勿自行停藥　避免症狀加劇

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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