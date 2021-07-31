奧運／台灣射箭男單最佳！湯智鈞不敵日本老將 第4坐收
2020東京奧運射箭男子個人賽銅牌戰，我國射箭銀牌男團成員「湯包」湯智鈞，勇闖4強，寫下台灣選手在奧運射箭個人賽最佳成績。面對2012年倫敦奧運銀牌日本「奧運五朝元老」古川高晴，可惜最終以總比數3比7吞敗，第4名作收，與我國首面奧運個人獎牌擦身而過。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-31 15:43:35｜2021-07-31 16:04:38
20歲的湯智鈞初生之犢不畏虎，初次踏上奧運就有超水準表現，個人排名賽射出我國男團3人最佳，64強一路過關斬將，力退隊友魏均珩，8強射落上屆里約奧運金牌、現任奧運紀錄保持人韓國金優鎮，勇闖4強，可惜4強不敵義大利老將Mauro Nespoli進入銅牌戰。
銅牌戰首回合，湯智鈞先射出10分，可惜古川高晴連2支10分箭，以1分優勢帶走2點，次回合，湯智鈞還以顏色2支10分箭，以29:27拿下，雙方2比2平手。
第三回合，雙方決勝第3支箭，都射出9分，總分28:28平手，各拿1點，變成3比3平手，第四回合，古川高晴不愧是參加過5屆奧運的好手，連射2支10分箭，以1分之差再奪2點。
第五回合，湯智鈞第1支箭射出9分，不過疑似壓線10分，最後判定9分，不過古川高晴射出2支10分箭，還是高出1分，最終湯智鈞以總點數3比7落敗，第4名作收。