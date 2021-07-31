豪雨灌南台灣　陳其邁一早跑5處視察

今（31）日受西南氣流影響，台南山區、高雄沿海地區有旺盛對流雲系持續移入，造成短延時強降雨發生，因強烈雨勢宣洩不及，台南、高雄陸續傳出積淹水災情，高雄市長陳其邁一早即前往岡山區嘉峰路高速公路涵洞、湖內區中正路二段、橋頭區橋燕路、仁武區義大二路與水管路及觀音湖現勘，並指示水利局加強派員巡查各排水路，避免阻礙水流。

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台南自今日0點至9點40分，最大累積雨量為南區121毫米，仁德區112毫米，最大時雨量為南區63.5毫米（0810-0910）、中西區53毫米（0810-0910），部份區域排水無法及時宣洩，造成少數道路路段積水情況，

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▲小東路地下道退水正常通車。（圖／台南市政府提供）

台南市水利局說明，此次積淹水災情主要為強降雨集中宣洩不及所致，降雨趨緩後隨即退水，其中，小東地下道一帶因降雨強烈，於上午9點20分左右積水近40公分，已先由警察局派員封閉地下道，避免用路人誤入，雨勢減緩後配合現場抽水機組全力抽排，積水於9點50分即消退並開放通車，水利局也說明，截至11時30分止，計有33座抽水站啟動，總抽水量為222萬噸；目前尚有16座運轉中，本次淹水災情總計5行政區共12處，主要集中在南區喜樹路222、252、288巷；灣裡路61、62、211、222、263及288巷道內，降雨緩和後已於上午10點30分全部退水完畢。

而高雄部分，中央氣象局於上午9點發佈高雄市豪雨特報，並於9點18分透過「災防告警系統」發布告警訊息，提醒民眾慎防大雷雨的劇烈天氣，高雄主要在路竹、湖內、茄萣、永安、彌陀、燕巢、岡山、阿蓮等區於8點至10點30分有明顯強降雨發生，統計至今日11點20分，最大1小時累積雨量為湖內區96毫米，其次為茄萣區93.5毫米，最大3小時累積雨量為梓官區139.5毫米，其次為橋頭區129.5毫米，顯見主要降雨集中在1至2小時內，短時強降雨下造成多處道路積淹水。

高雄市水利局表示，應變中心已於昨日中午12點三級開設，各抽水站及滯洪池均應嚴陣以待，適時操作發揮功效，並隨時掌握災情及執行搶修搶險工作，經統計至下午1點止積淹水災情通報29件，已17件退水，其它陸續退水中，分佈於永安區、岡山區、湖內區、路竹區及阿蓮區等，主要為道路積淹水與涵洞積水事件，約上午9點起陸續接獲通報，水利局自設多處路面淹水感知器也即時傳送積淹水高度，目前因雨勢持續岡山地區多處區域排水已達警戒水位，提醒市民仍應做好自主防災工作，市府亦持續追蹤及監控各區水情資訊。