菠菜怎麼炒都很苦？內行多「1步驟」才下鍋：翠綠又超嫩
炒青菜是我們常常吃到的一道家常菜，最常見的有空心菜、高麗菜、地瓜葉等等，而也有不少人喜歡口感相對較嫩的菠菜，但你是否發現，常常在吃菠菜的時候，都會有一股苦澀呢？近日，就有網友分享自己炒了菠菜實在苦到吃不下口，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 15:05:17｜2021-07-31 15:05:33
原PO在「家常菜」貼文指出「想請問一下有人煮到那種過苦的菠菜嗎，我煮的真的是苦到難以入口，吃一口之後就不敢吃，直接全部倒掉，有沒有可以給一些烹飪菠菜的意見跟解答？」
貼文一出，網友紛紛回應「菠菜要先燙過再下鍋！這樣才不會苦喔」、「煮菠菜一定要水煮，水滾後撈起，水倒掉，下油鍋一下就可起鍋了」、「菠菜有的菠菜中含草酸，料理去除苦味，就在料理菠菜時多一道步驟，先川燙再做後續料理」、「聽說過菠菜先燙再炒可以去除苦味，個人試過後真的完全沒苦味了」、「先燙在煮無誤喔！可以試試看」。
另外，也有不少人推薦菠菜烹飪方法「菠菜可以加入A菜混合炒，很好吃」、「菠菜炒時加肉跟用豬油超入口，不澀不苦」、「波菜加蕃茄跟蛋一起炒好」、「大推A菜炒菠菜喔，真的超好吃」、「蕃茄炒菠菜，很好吃」。（編輯：張嘉哲）