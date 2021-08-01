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雙層高壓籠罩　日本北海道頻創高溫紀錄

▲日本北海道目前受到太平洋高壓及青藏高壓籠罩，連日本最低溫紀錄保持地的旭川市，今天也打破過去133年觀測紀錄，首度出現連續19天氣溫逾30度的酷暑。（圖／翻攝自朝日新聞）
▲日本北海道目前受到太平洋高壓及青藏高壓籠罩，連日本最低溫紀錄保持地的旭川市，今天也打破過去133年觀測紀錄，首度出現連續19天氣溫逾30度的酷暑。（圖／翻攝自朝日新聞）

中央社

2021-08-01 08:00:00

（中央社東京31日綜合外電報導）日本北海道目前受到太平洋高壓及青藏高壓籠罩，連日本最低溫紀錄保持地的旭川市，今天也打破過去133年觀測紀錄，首度出現連續19天氣溫逾30度的酷暑。

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日本北海道文化放送（UHB）報導，北海道今天依舊酷熱難耐，連石狩、空知及後志地方都首度發布中暑警戒警報。

北海道今天上午11時最高氣溫出現在留萌地方的小平町，高達攝氏35.8度，創北海道觀測史首度連續8天都觀測到攝氏35度以上「猛暑日」的紀錄。

旭川市曾在1902年以攝氏零下41度創下日本最低溫紀錄，今年夏天也打破過去133年觀測紀錄，首度出現連續19天氣溫逾攝氏30度。

旭川市民說，在這裡活了超過70年，都不知道有沒有這麼熱過。

日本氣象新聞（Weathernews）報導，旭川市今年已被觀測到6天超過35度的猛暑日，7月28日的36.7度更創當地觀測史最高溫紀錄。旭川市從1888年開始進行觀測以來，直到2020年總共也不過才出現7天猛暑日，今年猛暑日的出現頻率實在太高。

北海道今年之所以這麼酷熱，主要原因有兩個。

一個是日前接近沖繩縣的今年第6號颱風烟花造成對流旺盛，強化了位於東北側的太平洋高壓勢力。

另一個因素就是上空強勁通過的噴射氣流（JetStream）蛇行，讓青藏高壓勢力增強。

北海道目前就在這兩個高氣壓同時籠罩下，持續呈現高溫。即使進入8月後，預料北日本地方暫時仍將受到高壓影響，北海道仍將持續這種當地人不習慣的高溫，必須採取對策嚴防中暑。（譯者：黃名璽/核稿：陳昱婷）1100731

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