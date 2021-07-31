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湯智鈞爆冷「射下南韓強敵」！PTT鄉民不敢相信：太神啦

▲台將湯智鈞在東京奧運射箭男子個人賽項目，順利闖進8強，但要面臨的對手是南韓好手金優鎮，也讓網友陷入一片寂靜。豈料湯智鈞最終以6比4勝出，闖進4強，可說是「爆冷」獲勝。（圖／體育署提供）
▲台將湯智鈞在東京奧運射箭男子個人賽項目，順利闖進8強，但要面臨的對手是南韓好手金優鎮，也讓網友陷入一片寂靜。豈料湯智鈞最終以6比4勝出，闖進4強，可說是「爆冷」獲勝。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-07-31 16:05:48｜2021-07-31 16:07:18

東京奧運射箭男子個人賽項目中，台將湯智鈞順利闖進8強，但面臨的對手是南韓好手金優鎮（Kim Woojin），讓網友們一片寂靜。因為在幾天前南韓擊敗中華隊，拿下了射箭團體賽金牌，其中金優鎮選手的表現更是讓人瞠目結舌。豈料今日雙方拚到第五回合後，湯智鈞最終以6比4勝出，闖進4強，可說是「爆冷」獲勝，也讓網友們嗨翻直呼「太神啦」！

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就有網友看完比賽後，在PTT上以「到底為什麼射箭會贏辣」為題發文，表示心裡雖然很希望台灣贏，但射箭一直以來都是韓國的強項，尤其是那個大叔（金優鎮）前幾次比賽都是10分、10分、9分、10分的中靶，「看起來就是怪物般的存在，原本想說有個四強台灣今年成績就真的很亮眼了，結果怎麼就贏了啦？有沒有八卦」。

另外，也有網友以「射箭從不期待到懷疑真的贏了韓國？！」為題發文，表示知道要跟韓國對上，基本上心裡就有一種「很好了可惜要止步了..」的感覺，「加上這位韓國選手前一場的神表現，都不敢期待，結果..最後一盤連射10分後，宣告終止韓國射箭金牌路，請直接發獎金給湯智鈞了（誤），從不可置信到懷疑真的贏了欸」？

▲射箭湯智鈞。（圖／美聯社／達志影像）
▲射箭湯智鈞。（圖／美聯社／達志影像）
貼文一出，掀起熱議，「完全不敢相信」、「這比較像大爆冷，死亡之組爬上來，加油」、「太神啦」、「贏韓國真的太厲害，湯包加油」、「韓國射箭世界第一，能扳倒不簡單」、「真的不容易，本來也沒想到可以贏韓國」、「金優鎮失常，但湯包也全力把握住了」。

不過，湯智鈞稍早在射箭男子組個人銅牌戰，以3比7不敵日本隊好手古川高晴，無緣為台再添一面獎牌。湯智鈞在第一局以28比29小輸，積分0:2落後；不過在第二局，湯智鈞射出2支10分箭，以29:27拿下，積分2:2追平；第三局湯智鈞和對手28:28平手，積分3:3。而在最後第四局、第五局，湯智鈞都以28:29遺憾輸給對手，雖然未能拿下銅牌，但也成為台灣史上第一人在男單射箭項目挺進四強的選手。（編輯：郭佩蓉）

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