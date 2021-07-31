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張煒東醫師指出，運動可以活動全身的肌肉，促進循環，進而幫助腸胃蠕動，甚或有些運動本身就集中在腹部，自然可以直接幫助腸胃蠕動。對於有運動習慣的人突然中斷運動，最先出現不習慣的器官通常是腸胃，因為腸胃蠕動變慢使得消化變慢，有的會出現便祕、有的吃不下、有的腹漲；也有少數年輕人在疫情初期還會在家運動，時間一長就懶得動了，也出現腸胃不適的狀況。
在家防疫按摩 促進腸胃消化
張煒東醫師說，對於這些疫情期的特殊病號，開一些幫助消化的藥，通常短時間就能好轉。其實，最簡單的方式是飯後於室內踏步行走，配合按摩腹部來促進消化，按摩的方向要配合大便的運行方向，從升結腸到橫結腸，再到降結腸與直腸的方向按摩，以右手按摩而言，以順時針的方向按摩，一邊走路一邊按摩，幫助消化。
穴位按摩這樣做 飲食慎選多纖維
除此之外，張煒東醫師說，想要讓腸胃蠕動更好的話，可以按摩兩小腿的胃經與脾經路線，脛骨的外側是胃經路線，內側是脾經路線，雙手的大拇指從膝蓋下方開始，沿著脛骨兩側從上往下按摩，若是不懂經絡的人，可以從小腿上方開始，用指腹按摩到腳踝，外側上到下，中間及內側也是上至下，雖然和實際經絡會有些微差異，但是有按摩就會有幫助。
在食物方面，山楂、酸梅、麥芽等食物可以改善消化功能與食慾不佳，五穀飯、燕麥、芹菜、南瓜、花椰菜等纖維較多的食物，則可增強胃腸蠕動。
資料來源：健康醫療網 宅在家腸胃容易不適？ 當心是中斷運動惹的禍
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