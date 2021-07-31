奧運／叫我球后！戴資穎雪恥擊敗辛度 明拚女單史上首金
上屆里約奧運就是在16強不敵印度一姊辛度止步，5年後東京奧運女單4強賽，我國世界球后戴資穎成功復仇，以21:18、21:12獲勝，拿下明日金牌戰門票，續寫我國羽球女單新猷，明日力拚第一金。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-31 19:08:48｜2021-07-31 19:37:47
小戴名列本屆東奧第2種子，小組賽輕鬆出線後，16強輪空，昨日8強面對宿敵兼好友的泰國一姊依瑟儂，小戴倒吃甘蔗，最後以總局數2比1逆轉挺進4強，締造我國女單最佳成績。
來到4強小戴要雪恥，上屆里約奧運敗給辛度，兩度出征奧運都止步16強，這回第三度踏上五環殿堂，在4強狹路相逢，過去兩人對戰，小戴取得13勝5負，近期為3連勝，不過辛度總能在大賽有爆炸性演出，小戴勢必要當心。
今天一開賽小戴即展現拚戰精神，就算昨天雙膝傷痕累累，今天還是還不猶豫飛撲救球，但失誤有些偏多以8:11落後，短暫休息回來後，小戴連3分追平，戰況陷入膠著，小戴攻對角連拿2分來到20:18局點，直接殺球以21:18拿下。
次局，小戴在4:4平手後攻下一波7:3拉開差距，落後的辛度失誤開始增加，小戴持續加壓，拿到8個賽末點，1個都沒浪費，最終以21:21勝出，全場僅花40分鐘，明天將和頭號種子、中國一姊陳雨菲爭金。