奧運／台灣羽球里程碑！麟洋配橫掃中國雙塔 奪史上首金
2020東京奧運男雙金牌戰，我國黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今(31)日對決第3種子中國「雙塔」李俊慧／劉雨辰，最終以21:18、21:12勝出，全場僅花34分鐘，勇奪我國奧運史上首面羽球獎牌且就是金牌。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-07-31 20:54:24｜2021-07-31 21:20:47
沒人能想到「麟洋配」首度參戰奧運就能一路闖進金牌戰，小組賽落入「死亡之組」輸掉首戰瀕臨淘汰，但他們卻越戰越勇，先後拍落世界第1印尼「小黃人」Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo、世界第4日本組合渡邊勇大／遠藤大由，成為我國第一組打進奧運4強的台將。
昨天4強以秋風掃落葉之姿，僅用28分鐘就擊敗偶像世界第2、印尼組合Mohammad Ahsan／Hendra Setiawan，續寫新猷，確定帶回我國史上首面奧運羽球獎牌。
今天金牌戰對手是生涯首度碰頭的中國雙塔，一開賽雙方互有往來，戰況相當膠著，王齊麟展現堅強防守，麟洋配連拿3分取得17:14領先，中國雙塔回球掛網，麟洋配先拿2個局點並成功兌現，以21:18拿下首局。
次局，麟洋配今天把球處理得相當好，不論攻、防都有超水準表現，乘著氣勢攻下一波8:2拉開領先，短暫休息回來後越打越順，拉開11分領先，最後拿下10個賽末點，耗掉2個，中國雙塔最後挑戰失敗，麟洋配以21:12勝出，勇奪首面金牌。