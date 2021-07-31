超市買大陸妹！她一開見「這隻」驚：不是菜蟲　網反讚爆

不少婆媽除了一早逛傳統市場，也會選擇到黃昏市場或是家裡附近的超市買菜；對此，就有一名女網友發文，表示她到超市買了一把大陸妹回家，豈料一打開竟然看到「這隻小蟲」，但卻不是常見的「菜蟲」，讓她又驚又喜，貼文一出，網友反讚爆。





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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示剛剛在回家前，去了一趟超市買了一包大陸妹，回家後正準備煮晚餐，豈料一打開包裝，在洗菜的過程中發現裡面居然附了一隻「活生生的小蟲」。





原PO仔細看了一下才確定是「瓢蟲」，「這..是瓢蟲嗎？有遇過菜蟲，但是沒遇過瓢蟲啊」。她也在文末表示，因為蟲子太小，只要沒注意就會煮進去，因此自己洗菜時都會特別看一下。





▲女網友在超市買的大陸妹裡發現一隻「瓢蟲」。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）

另外，也有不少網友反讚，「有青（新鮮）喔」、「牠是益蟲，可以幫忙吃植物上的害蟲,例如蚜蟲，介殼蟲」、「代表沒農藥」、「有瓢蟲是好的，我都放生，這表示農藥量極低」。（編輯：郭佩蓉）



