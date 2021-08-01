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Delta變異株肆虐　亞洲疫情加劇

▲奧運主辦城市東京及馬來西亞與泰國，今天通報創新高的確診病例數，疫情加劇主要是最早在印度發現、具高度傳染力的Delta變異株肆虐所致。示意圖。（圖／研之有物）
▲奧運主辦城市東京及馬來西亞與泰國，今天通報創新高的確診病例數，疫情加劇主要是最早在印度發現、具高度傳染力的Delta變異株肆虐所致。示意圖。（圖／研之有物）

中央社

2021-08-01 08:00:00

（中央社東京31日綜合外電報導）奧運主辦城市東京及馬來西亞與泰國，今天通報創新高的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例數，疫情加劇主要是最早在印度發現、具高度傳染力的Delta變異株肆虐所致。

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路透社報導，至於在澳洲雪梨，確診病例也驟增，當地警方封鎖市中心商業區，以防止針對嚴格封城禁令的抗爭。這波的封城令將持續至8月底。

警方封鎖火車站、禁止搭計程車的乘客在市中心下車，並部署1000名員警設立檢查哨及驅散民眾群聚，新南威爾斯州（New South Wales）政府通報，雪梨及周遭地區，新增210例因感染Delta變異株的確診病例。

東京都政府通報，過去24小時新增4058起確診病例創新高，這是首次新增確診超過4000例，東奧組委會通報21起與奧運有關的新增確診病例，自7月1日以來，與奧運有關的確診病例累計241例。

奧運組委會指出，已註銷一名與奧運有關人員的資格證，因此人擅離選手村到市區觀光，違反疫情期間，為了維護奧運安全而採取的措施。

疫情嚴峻國家之一的馬來西亞，今天通報1萬7786例新增確診創下新高。

泰國通報單日新增確診1萬8912例，累計全國確診數達59萬7287例，泰國另公布新增178起死亡病例，也創下單日新高，累計死亡病例達4857例。

泰國政府表示，境內超過60%的確診病例因感染Delta變異株，80%的病例在首都曼谷。

Delta變異株近來也肆虐中國華東地區的城市南京，追溯疫情的起源是來自在俄羅斯航班打掃的機場清潔工。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）表示，過去4週，全球各地的確診病例數增加80%，「好不容易控制的疫情又幾乎失控了，許多國家的醫療體系已不堪負荷」。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1100731

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