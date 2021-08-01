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麟洋配奪金！謝長廷曝「台灣之夜」：大陸人多，我們勢壯

▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國「雙塔」，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌，且就是金牌。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國「雙塔」，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌，且就是金牌。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-08-01 10:46:31

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨（31）日直落二擊敗中國「雙塔（李俊慧、劉雨辰）」組合，從首戰落敗後一路力勝強敵，最後奪得台灣首面羽球金牌，振奮全台。對此，駐日代表謝長廷今早也在臉書透露昨日「台灣之夜」現場景況，直言「他們人多，我們勢壯，各自為自己的選手加油，基本上維持風度。」

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謝長廷在臉書發文表示，東京奧運會雖然說是無觀眾的比賽，但中國這次奧運代表團高達777人，他們以選手、教練、防護人員、貴賓等特別身分可進入會場加油的人數也相對多。「昨晩他們坐在面對球場的右方，我們坐在左方的，他們人多，我們勢壯，各自為自己的選手加油，基本上維持風度。」

謝長廷接著說，「因為賽程時間拖延，他們大部分也看了戴資穎的比賽，應該也了解我們高興的原因，雙打比賽結束，頒獎區在他們的前方下面，我走近他們的區域，有少數隨隊人員似乎認出我，交頭接耳一下，帶口罩看不出表情。」

謝長廷更透露，升旗奏國旗歌時，看到自衛隊升旗人員莊重舉手禮的樣子，不由也肅立面對，「我們升的是奧會旗，以前講到這面旗的歷史，就滿腹辛酸，但看到升的唱的是我們的旗和歌，而且中國選手也立正注目，心裡充滿感動，我回頭往右後看了一下，似乎也有一些人站起来，這是『台灣之夜』！感謝選手們傑出的表現，贏得金牌，也贏得尊嚴！」（編輯：許苡晴）

▲謝長廷臉書全文。（圖／翻攝自謝長廷臉書）
▲謝長廷臉書全文。（圖／翻攝自謝長廷臉書）
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