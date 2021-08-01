紀政擬再推巴黎奧運正名公投　羅智強：蔡英文支持嗎？

我國體育選手在東京奧運表現精彩，至今已經奪下兩面金牌，讓社會各界相當振奮。過去曾在2018年推動「東奧正名公投」的前奧運國手紀政，在此時傳出明年再推動「巴黎奧運正名公投」，也引發民眾議論。國民黨革命實踐研究院長、台北市議員羅智強就表示，紀政為了她的信念一路走來始終如一，因此不會苛責她，但是要反問總統蔡英文，這次要支持嗎？





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「紀政又要來推正名了。」羅智強說，雖然東奧正名如果成功，就沒有郭婞淳、麟洋的金牌，就看不到林昀儒在奧運的精彩表現，就沒有戴資穎在奧運球場那扣人心弦的揮拍，我們也看不到莊智淵、盧彥勳打第五次奧運。「即便如此，我也不會苛責紀政推動奧運正名，至少她為她的信念一路走來始終如一。」羅智強說，瞧不起的是民進黨和蔡英文。





羅智強直言，民進黨在野時天天喊「正名」，執政時知道正名要付出的代價、對參賽選手的傷害太大，根本做不到，就縮起來當烏龜。「但如果真的完全當烏龜不說話就算了，蔡英文竟然還可以派出發言人，扣喊『中華隊加油』的人『不愛台灣』的紅帽子。」羅智強說，腦子絶倫的民進黨發言人，居然不知道蔡英文在2016年以總統的身分宣示：「中華台北不是矮化」。「搞了半天，照民進黨的扣紅帽邏輯，原來蔡英文才是十足十的中共同路人啊。」



