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與陳水扁談未來規劃　林佳龍：角色開放展開關懷之旅

▲前交通部長林佳龍過去在扁政府時期任職行政院發言人與新聞局長等職，與陳水扁互動密切良好。（圖／翻攝自林佳龍臉書）
▲前交通部長林佳龍過去在扁政府時期任職行政院發言人與新聞局長等職，與陳水扁互動密切良好。（圖／翻攝自林佳龍臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-08-01 11:20:14

前交通部長林佳龍今（1）日赴高雄，接受前總統陳水扁所主持的廣播節目專訪。訪談中林佳龍憶起在扁政府打拼的過往，也談到自己擔任4年台中市長，最遺憾的就是水湳智慧城未有更多的發展；至於被陳水扁問及未來的政治規劃，林則說，他的夢想是讓台灣成為正常的國家，他有責任參與未來歷史的創作，現在展開關懷之旅並持續請益，角色是開放的。

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林佳龍今日接受陳水扁主持的廣播節目專訪，兩人從林佳龍參與野百合學運、推動黨政軍退出校園等，一路暢談到過往對台中的治理、林對未來的政治規畫等。林佳龍說，自己過去在行政院任職，能夠順利推動華視公共化併入公視集團、台視民營化等，如果沒有陳水扁及時任行政院長的游錫堃支持，是沒有辦法決定完成的。林也談及，過去推動客家電視台、原住民電視台等 ，對台灣文化、民主政治也有很大幫助。

至於被陳水扁問及過去在台中執政的心路歷程，林佳龍說，他驕傲的是他的政見可以實現，且連過去陳水扁擔任總統提出的「三個第三」，包含台灣「第三個科學園區」、「第三個國際機場」、「縣市合併升格第三個直轄市」，他都接棒持續努力。

林佳龍也說，他在台中打拼10年，也提出了諸多發展計畫，其中最重要的就是大台中一二三，「一條山手線、兩個國際港、三個副都心」，另還完成了中區再生、鐵路高架化，保留三代火車站讓其共站，並打造大車站大平台計畫，也整治了綠川、柳川，讓台中市中心存舊歷新，因為這是台中的發源地，「城市是文化的容器、而文化是城市的靈魂」，絕對不能捨棄。

林佳龍另也談到，水湳智慧城做得還不夠，是他在台中的一個遺憾。他說，在他任內有通過都市計畫等，那應該是屬於台中人共同的中央公園、綠美圖、會展中心，一整個產業創新的園地，但現在有些被停掉、廢掉，變成了土地開發，城市進步是一棒一棒的接力賽，希望能夠繼續讓這部份發展更好。

至於未來的政治規劃，林佳龍說，他這一代共同的夢就是台灣成為正常的國家，而很幸運的是，不用像很多前輩犧牲、流血、讓人關著或流亡海外，所以更有一個責任，就是要參與未來歷史創作。

林佳龍說，自己的角色不重要，從學生運動、學者從政、中央官員、台中市長再到交通部長，「我是做事的人，要有團隊感動人民」。他說，自己身為五年級生，現在就是要承接國家一棒一棒的接力賽，「成功不必在我，但成功一定有我」，現在展開關懷之旅，持續傾聽民意，瞭解社會對未來要怎麼走的心聲，自己的角色是開放的。

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