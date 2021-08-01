與陳水扁談未來規劃　林佳龍：角色開放展開關懷之旅

前交通部長林佳龍今（1）日赴高雄，接受前總統陳水扁所主持的廣播節目專訪。訪談中林佳龍憶起在扁政府打拼的過往，也談到自己擔任4年台中市長，最遺憾的就是水湳智慧城未有更多的發展；至於被陳水扁問及未來的政治規劃，林則說，他的夢想是讓台灣成為正常的國家，他有責任參與未來歷史的創作，現在展開關懷之旅並持續請益，角色是開放的。

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林佳龍今日接受陳水扁主持的廣播節目專訪，兩人從林佳龍參與野百合學運、推動黨政軍退出校園等，一路暢談到過往對台中的治理、林對未來的政治規畫等。林佳龍說，自己過去在行政院任職，能夠順利推動華視公共化併入公視集團、台視民營化等，如果沒有陳水扁及時任行政院長的游錫堃支持，是沒有辦法決定完成的。林也談及，過去推動客家電視台、原住民電視台等 ，對台灣文化、民主政治也有很大幫助。

至於被陳水扁問及過去在台中執政的心路歷程，林佳龍說，他驕傲的是他的政見可以實現，且連過去陳水扁擔任總統提出的「三個第三」，包含台灣「第三個科學園區」、「第三個國際機場」、「縣市合併升格第三個直轄市」，他都接棒持續努力。

林佳龍也說，他在台中打拼10年，也提出了諸多發展計畫，其中最重要的就是大台中一二三，「一條山手線、兩個國際港、三個副都心」，另還完成了中區再生、鐵路高架化，保留三代火車站讓其共站，並打造大車站大平台計畫，也整治了綠川、柳川，讓台中市中心存舊歷新，因為這是台中的發源地，「城市是文化的容器、而文化是城市的靈魂」，絕對不能捨棄。

林佳龍另也談到，水湳智慧城做得還不夠，是他在台中的一個遺憾。他說，在他任內有通過都市計畫等，那應該是屬於台中人共同的中央公園、綠美圖、會展中心，一整個產業創新的園地，但現在有些被停掉、廢掉，變成了土地開發，城市進步是一棒一棒的接力賽，希望能夠繼續讓這部份發展更好。

至於未來的政治規劃，林佳龍說，他這一代共同的夢就是台灣成為正常的國家，而很幸運的是，不用像很多前輩犧牲、流血、讓人關著或流亡海外，所以更有一個責任，就是要參與未來歷史創作。

林佳龍說，自己的角色不重要，從學生運動、學者從政、中央官員、台中市長再到交通部長，「我是做事的人，要有團隊感動人民」。他說，自己身為五年級生，現在就是要承接國家一棒一棒的接力賽，「成功不必在我，但成功一定有我」，現在展開關懷之旅，持續傾聽民意，瞭解社會對未來要怎麼走的心聲，自己的角色是開放的。