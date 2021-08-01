與陳水扁談未來規劃　林佳龍：角色開放展開關懷之旅

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至於被陳水扁問及過去在台中執政的心路歷程，林佳龍說，他驕傲的是他的政見可以實現，且連過去陳水扁擔任總統提出的「三個第三」，包含台灣「第三個科學園區」、「第三個國際機場」、「縣市合併升格第三個直轄市」，他都接棒持續努力。
林佳龍也說，他在台中打拼10年，也提出了諸多發展計畫，其中最重要的就是大台中一二三，「一條山手線、兩個國際港、三個副都心」，另還完成了中區再生、鐵路高架化，保留三代火車站讓其共站，並打造大車站大平台計畫，也整治了綠川、柳川，讓台中市中心存舊歷新，因為這是台中的發源地，「城市是文化的容器、而文化是城市的靈魂」，絕對不能捨棄。
林佳龍另也談到，水湳智慧城做得還不夠，是他在台中的一個遺憾。他說，在他任內有通過都市計畫等，那應該是屬於台中人共同的中央公園、綠美圖、會展中心，一整個產業創新的園地，但現在有些被停掉、廢掉，變成了土地開發，城市進步是一棒一棒的接力賽，希望能夠繼續讓這部份發展更好。
至於未來的政治規劃，林佳龍說，他這一代共同的夢就是台灣成為正常的國家，而很幸運的是，不用像很多前輩犧牲、流血、讓人關著或流亡海外，所以更有一個責任，就是要參與未來歷史創作。
林佳龍說，自己的角色不重要，從學生運動、學者從政、中央官員、台中市長再到交通部長，「我是做事的人，要有團隊感動人民」。他說，自己身為五年級生，現在就是要承接國家一棒一棒的接力賽，「成功不必在我，但成功一定有我」，現在展開關懷之旅，持續傾聽民意，瞭解社會對未來要怎麼走的心聲，自己的角色是開放的。