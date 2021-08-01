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準爸媽迎接新生命到來　每次產檢是關鍵

準爸媽迎接新生命到來　每次產檢是關鍵
準爸媽迎接新生命到來　每次產檢是關鍵

健康醫療網

2021-08-01 12:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】孕婦的產前檢查攸關孩子的健康，其中產前超音波除了能確認週數和胎兒數、監測胎兒生長狀況、和診斷結構或相關染色體基因異常。臺中榮總婦女醫學部優生遺傳學科曾振志主任指出，根據許多研究指出，可親眼看到胎兒的影像，對於多數的準父母來說是愉悅且正向的體驗，也能戒除產婦原先不良習慣，增加與胎兒連結。

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高層次超音波疑法洛氏四重症　完整治療順利產子

一名34歲初產婦，未有慢性疾病及特殊用藥，初孕期檢查一切正常，但在高層次超音波檢查時懷疑法洛氏四重症，因此安排羊膜穿刺及羊水晶片排除染色體基因的問題，並轉診至小兒心臟科諮詢。曾振志主任說明，這名產婦在超音波追蹤下繼續妊娠，於39週自然產下一名寶寶，經小兒團隊照護下順利出院。

一成嬰初期篩檢難檢出異常　得靠超音波檢查　

曾振志主任解釋，在專科團隊的照顧下，協助產婦面對胎兒先天異常的狀況，並提供完整的治療計畫，一起迎接新生命到來，其實包含抽血檢驗、羊膜穿刺、內診以及超音波檢查等都屬於產前檢查的一環，但卻無法取代超音波角色，主要因結構異常的胎兒不一定有染色體或基因的問題，約一成結構異常胎兒可能於初期的篩檢未被檢出異常。

確保胎兒健康　孕前接受不同孕期超音波　

傳統超音波對產前檢查有既定的功能，但這時若能再透過高階超音波協助，包括提供3D及4D的影像重組、評估功能性變化、對胎兒生長遲滯及血流量測等，更有助於先天異常的產前診斷和侵入性的胎兒治療。曾振志主任強調，產檢新制上路後，增加產檢次數，顯示不同孕期超音波的重要性，因此產婦們應重視每次的產檢和相關檢查，及早診斷且做足準備，才能開心迎接健康寶貝到來。



資料來源：健康醫療網 準爸媽迎接新生命到來　每次產檢是關鍵

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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