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一名34歲初產婦，未有慢性疾病及特殊用藥，初孕期檢查一切正常，但在高層次超音波檢查時懷疑法洛氏四重症，因此安排羊膜穿刺及羊水晶片排除染色體基因的問題，並轉診至小兒心臟科諮詢。曾振志主任說明，這名產婦在超音波追蹤下繼續妊娠，於39週自然產下一名寶寶，經小兒團隊照護下順利出院。
一成嬰初期篩檢難檢出異常 得靠超音波檢查
曾振志主任解釋，在專科團隊的照顧下，協助產婦面對胎兒先天異常的狀況，並提供完整的治療計畫，一起迎接新生命到來，其實包含抽血檢驗、羊膜穿刺、內診以及超音波檢查等都屬於產前檢查的一環，但卻無法取代超音波角色，主要因結構異常的胎兒不一定有染色體或基因的問題，約一成結構異常胎兒可能於初期的篩檢未被檢出異常。
確保胎兒健康 孕前接受不同孕期超音波
傳統超音波對產前檢查有既定的功能，但這時若能再透過高階超音波協助，包括提供3D及4D的影像重組、評估功能性變化、對胎兒生長遲滯及血流量測等，更有助於先天異常的產前診斷和侵入性的胎兒治療。曾振志主任強調，產檢新制上路後，增加產檢次數，顯示不同孕期超音波的重要性，因此產婦們應重視每次的產檢和相關檢查，及早診斷且做足準備，才能開心迎接健康寶貝到來。
資料來源：健康醫療網 準爸媽迎接新生命到來 每次產檢是關鍵
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