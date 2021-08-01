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豪雨襲高雄　山區出現零星坍方　桃源區4里撤離

▲桃源區寶山藤枝林道14.4K處今早發現有落石坍方致無法通行，桃源區公所即請廠商進場搶通中。（圖／高雄市原民會提供）
▲桃源區寶山藤枝林道14.4K處今早發現有落石坍方致無法通行，桃源區公所即請廠商進場搶通中。（圖／高雄市原民會提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-08-01 12:28:10

受到西南氣流影響，中南部縣市降下豪大雨，臺南市、高雄市、屏東縣都是大豪雨地區，其中在高雄的山區行政區就再24小時內就降下超過350毫米以上的雨量，山區道路也陸續傳出零星坍方，包括藤枝、茂林都陸續傳出坍方意外，今天上午6點30分也宣布高雄桃源區4個里達豪雨土石流紅色警戒，進行撤離工作。

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▲茂林區高132線道5.6公里處也傳出坍方災情。（圖／六龜分局提供）
▲茂林區高132線道5.6公里處也傳出坍方災情。（圖／六龜分局提供）
高雄連日降下致災性豪雨，包括桃源、茂林、六龜、杉林、內門、旗山4等區在24小時內就降下超過350毫米的雨勢，其中桃源、六龜24小時降雨量更突破400毫米，除了那瑪夏、茄萣、左營、林園等區，高雄市其他行政區都在24小時內降下超過200毫米的雨勢，相當驚人，氣象局上午更發布數次大雷雨警報。

▲桃源區建山里、桃源里、高中里、勤和里等4里已達豪雨土石流紅色警戒，由桃源區長率領各里長及警消人員同步執行避難撤離工作。（圖／高雄市原民會提供）
▲桃源區建山里、桃源里、高中里、勤和里等4里已達豪雨土石流紅色警戒，由桃源區長率領各里長及警消人員同步執行避難撤離工作。（圖／高雄市原民會提供）
據了解，從昨日晚間至今天上午，包括藤枝聯外道路15.2公里處、茂林區高132線道5.6公里處、台27線8.7k處往荖濃方向、台20線85.5公里處、藤枝林道14.4K處等陸續傳出坍方災情，目前都已陸續搶通或搶通中；今天上午6點30分高雄市政府也宣布，桃源區建山里、桃源里、高中里、勤和里等4里已達豪雨土石流紅色警戒，由桃源區長率領各里長及警消人員同步執行避難撤離工作。

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