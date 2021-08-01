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臨床上發現，憂鬱症病人中仍有一部份的病人對於藥物治療及心理治療效果不明顯，這群病人佔了全部病人中的三分之一左右，被稱為難治型憂鬱症或治療頑固型憂鬱症(treatment-resistant depression, TRD)。
奇美醫學中心精神醫學部成人精神科主任黃隆正指出，憂鬱症臨床表現的相當多元，情緒低落以外的症狀像是失眠、疼痛、疲憊、沒食慾、焦慮及自律神經失調等身體相關症狀相當常見，因而容易輕忽憂鬱的存在而朝向這些身體症狀來處理，然而一旦延誤治療進而衍生發展成TRD的機會就可能增加。
重覆經顱磁刺激 重新喚醒大腦細胞
重覆經顱磁刺激(rTMS)早在2008年即由美國食品藥物管理局(FDA)核准治療重鬱症。而臺灣衛福部甫於2018年4月通過rTMS於臨床使用，目前重鬱症是唯一的適應症，為精神醫學增添了一項治療利器。
黃隆正主任說明，在憂鬱症病人中，大腦某些區域的電性活動程度呈現減少的跡象。而使用rTMS可以來重新喚醒這些細胞，提高大腦電性的活動到正常之水平。rTMS使用聚焦電磁線，迅速的將磁場脈衝導入目標區域，磁脈衝引起大腦中的電流，刺激細胞活躍。
rTMS屬非侵入性治療 重鬱症是唯一適應症
針對這些特別的區域，治療憂鬱症在參數的設定上，目前以高頻10Hz刺激左背外側前額葉為原則，也是目前國內通過rTMS治療儀器所得到的適應症。
值得一提的是，rTMS是屬於非侵入性的治療，副作用較少，然而目前臺灣的健保並未給付，只能選擇自費方式治療。
資料來源：健康醫療網 憂鬱症治療效果不明顯？ 重覆經顱磁刺激助緩解
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