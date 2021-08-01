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朱立倫也用安博盒子？臉書貼文遭抓包「重PO修圖後照片」

▲國民黨前主席朱立倫24日的臉書PO文，遭到網友抓包疑似使用非法的安博盒子觀看體育賽事，且事後還重新上傳經過修圖後的照片。（圖／翻攝朱立倫臉書）
▲國民黨前主席朱立倫24日的臉書PO文，遭到網友抓包疑似使用非法的安博盒子觀看體育賽事，且事後還重新上傳經過修圖後的照片。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者丁上程／台北報導

2021-08-01 14:29:15

我國選手在東京奧運期間接連奪牌，頻頻創出好佳績，也讓台灣民眾都相當振奮。而政治人物也頻頻在臉書上PO文，表達對於運動選手的關切以及祝福。而自藝人陳建州遭到網友抓包，使用違反著作權的非法機上盒「安博盒子」觀看體育賽事。而國民黨前主席朱立倫，也被眼尖網友抓包，24日晚間在臉書PO文的照片，也被拍到有安博盒子的蹤影。今（1）日中午朱立倫的臉書更是偷偷將原本的照片，換成後製過後將安博盒子修改掉的照片，引發喧然大波。

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▲國民黨前主席朱立倫24日在臉書上PO文，祝賀我國男子柔道選手楊勇緯獲得金牌。（圖／翻攝朱立倫臉書）
▲國民黨前主席朱立倫24日在臉書上PO文，祝賀我國男子柔道選手楊勇緯獲得金牌。（圖／翻攝朱立倫臉書）
先是身為PLG職業籃球聯盟執行長的陳建州，被網友抓包使用違法的安博盒子，觀看未經授權的艾爾達體育頻道；而後眼尖的民眾也發現，國民黨前主席朱立倫24日在臉書上PO文，祝賀我國柔道選手楊勇貼緯榮獲銀牌的貼文中，電視旁也接有安博盒子。而在今天中午12時左右，朱立倫的臉書也隨即將該片PO文的照片置換，並且上傳另一張經過修圖、已經將安博盒子修掉的照片。

▲朱立倫臉書24日的貼文遭到網友抓包使用安博盒子，而在1日中午12時左右，朱立倫撤下了原本貼文的照片，改換經過修正的照片重新上傳。（圖／翻攝朱立倫臉書）
▲朱立倫臉書24日的貼文遭到網友抓包使用安博盒子，而在1日中午12時左右，朱立倫撤下了原本貼文的照片，改換經過修正的照片重新上傳。（圖／翻攝朱立倫臉書）

雖然朱立倫在觀看的頻道為東森新聞台，且該電視也裝有第四台業者的數位機上盒，是不是使用安博盒子還不得而知，不過「修圖重新上傳」這個舉動，已經先引發網友們正反兩面討論。記者詢問朱立倫辦公室方面，截至出稿時並未獲得相關回應。

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