北市動物園解封首日　家長笑：終於有地方遛小孩

（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市立動物園今天有條件恢復營業，雖穿山甲館、大貓熊館、兒童動物區等熱門區域尚未開放，仍有許多家長帶著小孩來逛動物園。有家長笑說，很開心終於有地方可以「遛小孩」。





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台北市立動物園今天起降載解封，入園採預約制，每日遊客上限3600人，分為上午、下午2個時段，各開放1800個名額，並控管每小時入園人數在600人以內。





為了迎接遊客，動物園特地購置2頂能噴出二氧化氯的「防疫守護者」通道，遊客須由此經過、消毒後才能入園。





王小姐與弟弟、弟媳帶著4歲、1歲半及剛滿1歲的3 個小朋友來逛動物園，她指出，3級警戒期間，小朋友沒地方去，「大家都滿痛苦的」，現在終於能夠出來「遛小孩」，真的很開心。





王小姐說，雖然室內場館、兒童動物區或飲食攤位都沒開放，但小朋友的目標並不是看動物，只是需要有個空地奔跑，能喝水就夠了。





本身愛逛動物園的歐陽小姐笑說，今天是跟男朋友來約會，剛好她喜歡的動物都在室外場館，所以開放預約後就早早上網登記，今天主要目的是看金剛猩猩。





動物園發言人曹先紹表示，今天觀察，遊客組成多為年輕爸媽帶著小朋友來逛動物園，遊客間則會自動保持適當社交距離；明天以後仍有預約名額，遊客可至台北市立動物園網站填寫線上預約表單。





曹先紹提醒，園內禁止飲食，遊客如需補充水分，請保持足夠社交距離後再將口罩拿下，且動物們超過2個月沒見到遊客，為了降低動物衝擊，請遊客們盡量輕聲細語，不要有太大、太突然的肢體動作。





動物園自5月15日起因應疫情封園，如今雖降載解封，但室內空間等區域，包含大貓熊館、穿山甲館、企鵝館、無尾熊1館、兒童動物區等皆暫不開放，販賣站、餐廳、娃娃車租借及置物櫃也維持關閉。（編輯：李錫璋）1100801



