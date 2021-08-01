因應南部豪雨　國軍第四作戰區待命救援

（中央社記者游凱翔台北1日電）負責南台灣防務及救災的國軍第四作戰區今天表示，因應南部地區豪雨警報，已在高雄六龜、甲仙、茂林等土石流潛勢區預置兵力、待命救援；另外，上午派遣60名兵力、5輛車輛進駐枋寮、美濃、大內等地。





我是廣告 請繼續往下閱讀

國軍第四作戰區下午發布新聞稿表示，因應中央氣象局持續發布南部地區豪雨警報，第四作戰區指揮部昨天已配合台南、高雄及屏東等地方政府災防應變中心，完成二級開設及聯絡官派遣，統一調度兵力及掌握災情。





另外，針對近24小時累積雨量達大豪雨等級350毫米的高雄六龜、甲仙及茂林等土石流潛勢區，均已完成預置兵力派遣，隨時掌握地方災情及危安因素，待命執行鄉民預防性撤離。





第四作戰區指出，配合地方災防應變機制，今天上午已派遣60名兵力及5輛車輛機具，分別進駐屏東枋寮、高雄美濃及台南大內協助執行鄉民撤離、沙包堆置及道路復原等救災任務。





國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，以及第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。（編輯：蘇志宗）1100801



