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最新疫苗意願登記結果出爐！僅1.35%民眾獨選高端

▲指揮中心公布疫苗意願登記最新狀況。（資料照／屏東縣政府提供）
▲指揮中心公布疫苗意願登記最新狀況。（資料照／屏東縣政府提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-01 15:01:25｜2021-08-01 15:01:32

中央流行疫情指揮中心今(1)日公布國內新增14例COVID-19確定病例，分別為12例本土及2例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

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指揮中心也公布了最新疫苗接種意願登記情形 (截至8/1 13:00)，全國意願登記完成總人數：11,833,321人，自7/27 14:00 以後新增3,045,648人，其中疫苗登記狀況：AZ：784,059人，佔比6.63%、AZ、Moderna：6,117,689人，佔比51.7%、AZ、Moderna、高端：586,514人，佔比4.96%。

另外，AZ、高端：30,050人，佔比0.25%，Moderna：4,037,286人，佔比34.12%，Moderna、高端：117,398人，佔比0.99%，僅登記接種高端者，則是160,325人，佔比1.35%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,063,516例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,046,258例排除)，其中15,688例確診，分別為1,269例境外移入，14,366本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計789例COVID-19死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

▲8月1日全台新增12名本土個案、2名確診者死亡。（圖/NOWnews製圖）
▲8月1日全台新增12名本土個案、2名確診者死亡。（圖/NOWnews製圖）
▲8月1日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲8月1日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.11%6.89%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
21.48%78.52%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.91%37.09%
2021-07-30-2021-08-02
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