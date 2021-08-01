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西南氣流遠離　氣象局：降雨漸趨緩

▲象局資深預報員劉宇其表示，預計今晚過後，西南風逐漸往巴士海峽移動，將轉為西南風，中南部地區的雨勢會趨緩，但是不排除有短時的強降雨，民眾依然需要小心留意。（圖/記者葉政勳攝）
▲象局資深預報員劉宇其表示，預計今晚過後，西南風逐漸往巴士海峽移動，將轉為西南風，中南部地區的雨勢會趨緩，但是不排除有短時的強降雨，民眾依然需要小心留意。（圖/記者葉政勳攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-08-01 16:31:51｜2021-08-01 16:34:57

受到西南氣流影響，今（1）日台中市以南及臺東縣有局部豪雨，嘉義縣、台南市及屏東縣有局部大豪雨，高雄市更出現局部超大豪雨。氣象局資深預報員劉宇其表示，預計今晚過後，西南風逐漸往巴士海峽移動，將轉為西南風，中南部地區的雨勢會趨緩，但是不排除有短時的強降雨，民眾依然需要小心留意。

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劉宇其表示，今天中南部出現顯著降雨，高雄預留山測站在下午1點10分，統計過去24小時累積雨量，達到501毫米，達到超大豪雨標準，為台灣今年第一次出現超大豪雨事件﹔分析昨晚到今天為止的降雨量，台南、高雄、屏東累積雨量超過400毫米，今天清晨在台南跟屏東的時雨量，也都有超過90豪米甚至是100毫米。

劉宇其說，以過去一小時的降雨量來觀察，雨量已經稍有緩和，只有嘉義山區、高雄山區過去的時雨量來到30到50毫米之間，縱整兩天降雨量較大的區域包含，嘉義以南都是豪雨等級，特別在台南、屏東個別行政區有出現大豪雨、超大豪雨的狀況。

劉宇其指出，根據雷達回波圖，晚上西南氣流將逐漸移入到巴士海峽，中部地區的雨勢會趨緩，南部地區雨量也會減少，但是不排除出現短時的強降雨。

劉宇其表示，以定量降水預報來看，下午2點到5點降雨南部還是比較明顯，其中以高屏地區降雨較多，其他地區跟北部地區都有零星降雨，這樣的現象到了今天傍晚的5點到8點，北部地區的降雨就會趨緩，南部依然會延續降雨即便到了2日清晨、上午依然有局部大雨出現的可能。

劉宇其說，今天晚上8點過後，台灣仍處在大低壓帶當中，通常西南風較強的區域都是在低壓帶的南面，約在台灣以南的位置，所以相對在南部會有較大雨勢，這樣的情況將持續到週四（20日），台灣都將處於大低壓帶的南側，水氣依然會往台灣的中南部輸送，所以南部地區在未來一週依然要留意明顯的降雨，中部地區也會有短暫陣雨出現。

劉宇其也說，這波西南氣流影響邁入尾聲，從西南氣流轉為西南風，不過中部南部依然需注意居部性大雨、豪雨發生，前往山區活動注意落石、坍方，也要注意積淹水，晚上開始西南風仍然偏強，依然要注意雨勢，氣象局有機會會在下午五點解除大規模豪雨作業。

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