小戴搶金牌！他曬「5檔股票」藏頭詩集氣：今晚好好研究

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▲「權證小哥」分享5檔股票，幫戴資穎打氣加油。（圖／翻攝權證小哥臉書粉專）

▲8月1日中華隊奧運賽程，請為選手大力加油！（圖／NOWnews製）

不過也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）