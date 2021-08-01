小戴搶金牌！他曬「5檔股票」藏頭詩集氣：今晚好好研究
東京奧運中華隊頻傳捷報，昨日台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋直落二擊敗中國「雙塔（李俊慧、劉雨辰）」組合，奪下我國奧運羽球史上第一面金牌。今（1）日晚間「世界球后」戴資穎也將出戰羽球女單金牌戰，全國人民都為她打氣加油。對此，股市研究籌碼專家「權證小哥」也貼出5檔股票，利用藏頭字來幫忙集氣、加油，甚至搞笑表示「今晚得好好研究的股票！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-01 17:45:56｜2021-08-01 17:48:29
「權證小哥」今日於臉書粉專上分享5檔股票，分別是「岱宇、資通、穎崴、得力、冠軍」，若把這5檔股票的第一個字連起來，則變為「岱（戴）資穎奪冠」，他也搞笑直喊「今晚得好好研究的股票！」
貼文曝光後，瞬間引來不少網友狂讚，「戴資穎概念股嗎」、「藏頭詩哈哈哈哈哈」、「這個真不錯！」、「真的，我也要研究」、「這幾隻明天都漲停」、「真的很有心」、「這梗超棒！」
世界球后戴資穎今晚將進行羽球女單金牌戰的賽事，即將對上中國選手陳雨菲。對此，戴資穎昨日便發文表示，「謝謝你們陪我走到最後，可以站上夢想中的頒獎台。明天最後一場，交給你們為我吶喊了，謝謝你們這幾天的打氣加油，我明天也會繼續努力。」
不過也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：陳雅雲）