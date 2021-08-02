10縣市豪大雨特報！專家：「劇烈天氣」將持續到下週

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天各地持續皆有降雨，以迎風面中南部為最大，從30日開始高雄山區（御油山）累積雨量超過850毫米，已勝過「烟花」颱風在新竹山區所降下的，今晨台灣海峽仍有對流雲移入，伴隨降水回波，新竹以南明顯降雨，中、南部雨勢大。
吳德榮指出，各國模式最新模擬顯示，季風槽(Monsoon trough)內有低壓發展的跡象，不過，各國模式模擬的位置，並不一致，顯示其「不確定性」很大。歐洲(ECMWF)模式模擬，廣東海面低壓發展，移入台灣海峽，其強度雖弱，仍將使週四、五（5、6日）西半部的降雨加劇；至於其成颱的機率，雖存在、並不高。
吳德榮說，模式模擬也顯示9日開始「太平洋高壓」有緩慢增強、西伸的趨勢，致使「西南季風」逐漸北抬、減弱；但低層大氣仍未恢復穩定，西南風迎風面降雨將再多持續2、3天；不過，強度逐日減弱，範圍亦逐日縮小，但已屬模式末期模擬，宜再觀察。
吳德榮預測，今天到下週（8）日「西南季風」持續，大氣很不穩定，其中有「中小尺度對流系統」發展的條件，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，迎風面西南部受威脅最大，其他地區受影響相對較小；迎風面將連日多雨，山區應慎防坍方、落石、土石流；低漥地區防淹水。今日各地氣溫：北部24至34度，中部24至31度，南部23至31度，東部24至33度。
吳德榮認為，下週一至三（9至11日）「太平洋高壓」雖有緩慢增強、西伸的趨勢，「西南季風」亦將被迫北抬、減弱：但低層大氣仍未完全恢復穩定，西南風迎風面仍有局部陣雨、雷雨，其他地區午後亦有局部對流發展的機率；不過強度相對減弱、範圍縮小。