麟洋配橫掃奪金！韓國人狂問「1事」 眾秒懂：怎能不哭
我國羽球男雙好手王麒麟、李洋日前在東奧男雙決賽中，成功擊敗中國雙塔組合拿下金牌，這也是台灣史上，奧運第一面羽球項目的金牌，不僅引發國人關注，外媒也爭相報導。不過，知名部落客就有「喜娜與小眼睛喔爸在韓國」就表示，韓國新聞也在關注台灣羽球雙打的勝利，不過許多韓國網友也不斷詢問「為何台灣不能使用自己的國旗？」
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 10:45:11
「喜娜與小眼睛喔爸在韓國」在臉書表示，韓國媒體用「台灣史上第一面羽球金牌，男子雙打李洋、王齊麟」作為報導標題，但剛剛用Naver（韓國著名入口搜尋網站）搜尋關鍵字發現，打了東京奧運、台灣之後出現的竟然是國旗。
「但是是不少韓國網友一直在解釋為什麼台灣不能拿國旗、會場不能放國歌，而且要用中華台北的名字參賽，看完一篇篇內容真的是眼淚要流出來了，每一篇結尾都是寫마음이 아프다（看了好心痛），連韓國人都替我們覺得可惜」。喜娜與小眼睛喔爸在韓國也激動表示「未來的哪一天台灣國旗飄揚在國際運動場上的時候我絕對會噴淚！我是台灣人我驕傲！」
貼文一出，網友紛紛感性留言「看完你寫的，我就飆淚了，有多不容易讓世界看見我們，感謝這些選手，能讓世界看見台灣，每個人也要更努力的在自己的位子上，讓台灣發光發熱」、「真的希望有那麼一天，讓運動員不在這麼壓抑」、「希望有生之年能等到國旗在奧運飄搖的這一天」、「台灣加油！我們用行動證明自己存在的價值」、「這屆奧運真的淚腺特別發達....謝謝韓國人也謝謝台灣這些選手」、「這怎麼能不哭...頒獎典禮上滿滿的感動，感謝這些台灣選手，即便還不能用台灣的身份出賽，卻也替台灣爭口氣」。（編輯：張嘉哲）