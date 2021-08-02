小戴落寞黯然！名醫心疼揭「3關鍵數字」　網挺爆：贏了

昨（1）日晚間2020東京奧運羽球金牌戰中，我國世界球后戴資穎對上中國大陸選手陳雨菲，僅以3分之差落敗，拿下羽球女單銀牌。對此，台大醫院婦產科名醫施景中就分享了3項數字，貼文一出，讓網友直呼「以人口比例而言，我們贏了」、「小戴在我們心中是第一」。





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戴資穎在東京奧運羽球金牌戰中，對上中國大陸選手陳雨菲，可惜最後局數1比2落敗，拿下羽球女單銀牌。而銅牌則是由印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu）拿下。





對此，醫師施景中昨日就在臉書發文，並貼出站在頒獎台上的畫面，寫下「2300萬：14.5億：14億人（由左到右）」。原來意思是指選手國家的人口數字，台灣有2300萬人，中國有14.5億人，而印度則是有14億人。





▲東京奧運台灣羽球代表隊，戴資穎。（圖／體育署提供）

施景中也說，聽說昨天中國的央視，在播放「麟洋配」打敗中國男雙、取得奧運金牌後，在播放台灣的國旗歌時，直接斷訊，不讓他們人民看到這一幕，「比較起來，剛剛的頒獎典禮，我們可以從頭聽到尾中國的國歌。本來想說什麼，卻覺得多餘，因為大家早已經明白」。





貼文一出，掀起熱議，「小戴依舊是羽球女帝！我就是這麼認為她的～」、「我們心中永遠的世界第一」、「我們風度翩翩，但心疼小載。妳已經盡力了。你讓2300百萬人，齊心」、「小戴最棒」、「以人口比例而言，我們贏了」、「小戴妳好棒，妳就是台灣之光」。（編輯：郭佩蓉）



