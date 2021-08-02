COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

小戴落寞黯然！名醫心疼揭「3關鍵數字」　網挺爆：贏了

▲戴資穎在金牌戰中對上中國大陸選手陳雨菲，可惜最後局數1比2落敗，拿下羽球女單銀牌。對此，名醫施景中也揭開3關鍵數字，讓網友看了挺爆，直呼「我們贏了」。（圖／美聯社）
▲戴資穎在金牌戰中對上中國大陸選手陳雨菲，可惜最後局數1比2落敗，拿下羽球女單銀牌。對此，名醫施景中也揭開3關鍵數字，讓網友看了挺爆，直呼「我們贏了」。（圖／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-08-02 10:11:13

昨（1）日晚間2020東京奧運羽球金牌戰中，我國世界球后戴資穎對上中國大陸選手陳雨菲，僅以3分之差落敗，拿下羽球女單銀牌。對此，台大醫院婦產科名醫施景中就分享了3項數字，貼文一出，讓網友直呼「以人口比例而言，我們贏了」、「小戴在我們心中是第一」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

戴資穎在東京奧運羽球金牌戰中，對上中國大陸選手陳雨菲，可惜最後局數1比2落敗，拿下羽球女單銀牌。而銅牌則是由印度女將辛度（Pusarla V. Sindhu）拿下。

對此，醫師施景中昨日就在臉書發文，並貼出站在頒獎台上的畫面，寫下「2300萬：14.5億：14億人（由左到右）」。原來意思是指選手國家的人口數字，台灣有2300萬人，中國有14.5億人，而印度則是有14億人。

▲東京奧運台灣羽球代表隊，戴資穎。（圖／體育署提供）
▲東京奧運台灣羽球代表隊，戴資穎。（圖／體育署提供）
「We are tiny, but we are mighty（我們雖微小，但我們很強大）」，施景中表示，在頒獎典禮中，笑最開的應該就是印度的辛度選手了，陳雨菲不知道是不是太累了，若有所思，小戴則是落寞黯然，令人心疼，「其實世界羽球總會公布今年的成績，小戴穩居世界第一，陳雨菲排在她後面」。

施景中也說，聽說昨天中國的央視，在播放「麟洋配」打敗中國男雙、取得奧運金牌後，在播放台灣的國旗歌時，直接斷訊，不讓他們人民看到這一幕，「比較起來，剛剛的頒獎典禮，我們可以從頭聽到尾中國的國歌。本來想說什麼，卻覺得多餘，因為大家早已經明白」。

貼文一出，掀起熱議，「小戴依舊是羽球女帝！我就是這麼認為她的～」、「我們心中永遠的世界第一」、「我們風度翩翩，但心疼小載。妳已經盡力了。你讓2300百萬人，齊心」、「小戴最棒」、「以人口比例而言，我們贏了」、「小戴妳好棒，妳就是台灣之光」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
92.97%7.03%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.85%80.15%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
63.69%36.31%
2021-07-30-2021-08-10
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀