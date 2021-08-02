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中國本土疫情持續多省擴散　55確診44無症狀

▲中國1日新增98例COVID-19確診，其中境外移入病例43例，本土病例分布廣泛，共新增55例確診、44例無症狀感染，江蘇、湖南、北京、湖北、山東、河南、海南、雲南都有出現病例。圖為工作人員正對前往鄭州的居民進行溫度檢測以及檢查健康碼。（圖／翻攝自中新社）
▲中國1日新增98例COVID-19確診，其中境外移入病例43例，本土病例分布廣泛，共新增55例確診、44例無症狀感染，江蘇、湖南、北京、湖北、山東、河南、海南、雲南都有出現病例。圖為工作人員正對前往鄭州的居民進行溫度檢測以及檢查健康碼。（圖／翻攝自中新社）

中央社

2021-08-02 10:59:10

（中央社台北2日電）中國1日新增98例COVID-19確診，其中境外移入病例43例，本土病例分布廣泛，共新增55例確診、44例無症狀感染，江蘇、湖南、北京、湖北、山東、河南、海南、雲南都有出現病例。

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中國國家衛生健康委員會上午在官網通報，1日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例98例，其中本土病例55例，分別為江蘇40例、湖南7例、北京2例、湖北2例、山東1例、河南1例、海南1例、雲南1例。

境外移入病例43例，分別為雲南16例、北京4例、福建4例、內蒙古3例、江蘇3例、陜西3例、上海2例、山東2例、河南2例、廣東2例、四川2例。

境外移入現有確診病例686例，現有疑似病例1例。累計確診病例7475例，累計出院病例6789例，無死亡病例。

無症狀感染者新增60例，其中境外移入16例；本土44例，分別為河南28例、湖南11例、江蘇2例、湖北2例、北京1例。當日轉為確診病例7例、解除醫學觀察20例，尚在醫學觀察的無症狀感染者476例，境外移入占其中379例。

截至8月1日24時，中國大陸現有確診病例1091例，累計出院病例8萬7376例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例9萬3103例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者109萬8701人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬8648人。

香港特別行政區累計確診1萬1987例，其中出院1萬1715例，死亡212例；澳門特區累計確診59例，其中54例已出院。（編輯：翟思嘉/周慧盈）1100802

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