海產「偏愛姊姊型」告白李亞萍　余祥銓爆料殘酷真相勸退

網紅海產由節目

《大學生了沒》走紅，說話幽默滑稽、個性開朗，深受不少觀眾喜愛，他與女友評評交往3年，2人近來一同上節目《小明星大跟班》，其中一個環節是要在另一半面前回答「恩愛時曾幻想過誰的影子」，吳宗憲看到後認為問題這殺傷力太強，因為不論答案是誰，另一半都會往心裡去，不過評評仍激動地揭曉答案，吳宗憲甚至直接call out給該名對象，沒想到竟是烏龍一場。

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評評坦言非常欣賞主演《火神的眼淚》的劉冠廷，還不忘吐槽男友：「海產的本名叫劉威廷，差一個字差這麼多？而且有一次我還不小心叫錯，但好險他都沒在聽我講話，才沒有被發現。」吳宗憲笑說這算是精神出軌，不過他下一秒就直接替評評圓夢，現場幫她call out，當看著女友竟語無倫次地向電話另一端的偶像告白，海產相當吃味，未料，就在這時吳宗憲拿回手機後，才發現剛剛根本撥錯電話，其實接起這通電話的人是陳大天，引發現場來賓哄堂大笑。

▲評評以為自己在跟偶像通電話。（圖／中天提供）

而海產面對的題目是「最近的一次春夢女主角是誰」，他大膽透露自己喜歡姊姊型的女生，只是因為交不到，所以只好自行想像，他直接脫口：「和余祥銓常一起錄影後，我才發現她（李亞萍）就是我夢境的那個女人。」一旁的余祥銓聽到後，決定打給老爸余天打小報告，這時海產才連忙解釋，是因為在錄影認識了李亞萍，互相交換聯繫方式後，對方都會主動傳「早安圖」，才讓他認為2人已經「傳出情愫」。

▲海產坦言自己喜歡姊姊型的女生。（圖／中天提供）

海產還表示李亞萍是他的夢中情人：「從我國中、高中，亞萍姐陪著我長大，她對我不是那種媽媽對小孩的愛，因為亞萍姐在我夢境一直都很美，而我是持續茁壯的小男孩，我們越來越適合了。」越描越亂的夢境內容，讓余祥銓立刻出手打破海產的幻想：「我媽對海產有一個評價，她說那個海產還滿好笑的，可是他長得好醜，而且這不是在夢裡，這是真的！」