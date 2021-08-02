外送員送餐突喊「耽誤妳幾秒」！驚喜結局眾看呆：神服務
外送平台近幾年崛起，不僅是可以點到好喝的手搖飲以及美味的鮮食外，也與越來越多商家合作，包括寵物店、超商、超市、大賣場等等，充分展現懶人經濟的消費模式。而近日，就有網友分享自己日前下樓取餐的時候，外送員表示「耽誤你幾秒」，隨後舉動讓她笑瘋，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 11:54:37
一名女網友在抖音Tik Tok貼文指出「由於今天是她的生日，於是朋友都透過外送平台來送禮，就這樣上下樓已經第四趟」只見貼出的影片，一名外送員迎面而來，交接餐點之後突然表示「不好意思，耽誤妳幾秒」，接著開始大唱生日快樂歌，讓原PO又驚又喜，直接笑到不能自我，並表示「現在外送平台服務也太好了，好有心啊」。
貼文一出，網友紛紛回應「哪裡還有這種服務啦」、「外送員好可愛啦！真的好暖喔」、「超好笑，服務超好耶」、「真的會很暖心，敢唱的外送員給讚欸」、「記得給五星好評欸」、「這個外送員給他一百顆星都不夠啊」、「真好欸，還有外送員有這種服務，超棒」、「神服務ㄟ，還有唱生日快樂歌XD」。
另外，也有不少外送員分享經驗「之前也有收過類似的指示，但我真的唱不出來」、「我真的也是唱不出來，如果唱了客人沒有像你這樣大笑反應，現場真的很尷尬」、「之前也有接過....但我送完就跑了，到底要怎麼唱出口啦」。（編輯：張嘉哲）