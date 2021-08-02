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奧運／窮到無法訓練！希臘舉重好手含淚退役　捐款湧入

▲希臘舉重選手Theodoros Iakovidis在參加完東京奧運後，因為經濟困難落淚宣布退役，引起各方關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲希臘舉重選手Theodoros Iakovidis在參加完東京奧運後，因為經濟困難落淚宣布退役，引起各方關注。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-08-02 11:11:01

我國舉重好手陳柏任在東京奧運男子96公斤級，以雙破全國紀錄拿下第5名，不過有喜有悲，同量級的希臘選手Theodoros Iakovidis賽後落淚宣布退役，因為沒錢繼續受訓，報導一出不到24小時就湧入大量捐款，鼓勵他繼續拚戰。

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Iakovidis本屆東奧以第11名作收，賽後落淚宣布因經濟困難，已經無法繼續維持運動生涯，他透露他每個月僅靠200歐元的希臘舉重協會補助為參賽作準備，他的運動生涯幾乎沒有收入，他的物理治療師免費為他治療，讓他感到難受，有時因為沒錢加油，他只能靠步行去訓練。

「我哭了不是因為悲傷，我哭是因為一切都結束了，不幸的是，我沒有發揮100%的表現，無法榮耀這面國旗。我再也無法承受經濟上的困境，我想回到家人身邊，擁抱、感謝他們這些年來對我的支持。」Iakovidis含淚道出辛酸。

報導一出引起各界關注，不到24小時就有大量民眾和機構提出要捐款贊助他，，希臘三屆奧運舉重金牌得主Pyrros Dimas、剛拿下NBA總冠軍的球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo等希臘運動員都表達對Iakovidis的支持。

 

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