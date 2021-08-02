批江啟臣不接地氣 郝龍斌表態：朱立倫參選黨魁值得肯定
國民黨前黨主席朱立倫沉潛多時，黨內、地方派系勸進角逐黨魁呼聲沸騰，他於2日上午終於正式宣布參選。對此，國民黨前副主席、前台北市長郝龍斌表示非常值得肯定，批評目前國民黨讓民眾感受不到改革效果，也沒有接地氣反應民意，黨未來發展堪憂。
記者羅婉庭／台北報導
2021-08-02 12:49:37｜2021-08-02 12:52:21
郝龍斌上午於記者會上指出，民進黨執政期間荒腔走板，尤其在疫苗、疫情控制上，不能讓大家滿意，但非常實在地說，國民黨這幾年表現也未盡理想，沒有做好強而有力的監督，這方面國民黨做的不好。
郝龍斌提醒現任主席江啟臣，國民黨不要寄望民進黨失敗，不要寄望大家討厭民進黨就會喜歡國民黨，如果不讓民眾感覺到國民黨的改革改變，能接地氣反應民意，國民黨未來發展堪憂。
郝龍斌認為，朱立倫現在願意站出來扛，選擇用他的方式來替國民黨盡力，這是非常值得肯定的事情。國民黨之所以陷於困境，關鍵在領導，必須要有強而有力的領導監督，才是未來國民黨改革、改變要做的事情。
對於郝龍斌的言論，江啟臣辦公室表示，黨員對黨務有一定的期許，但若大家一起參與黨就會更接地氣，應由所有人一起努力，尤其是意見領袖，包括策略、基層團結是所有黨員責任，而非黨中央孤軍奮戰。