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中醫大新竹附醫 推 「永遠少女心」特展

▲中國醫藥大學新竹附設醫院，推出 「永遠少女心」特展。（圖／中醫大新竹附醫提供）
▲中國醫藥大學新竹附設醫院，推出 「永遠少女心」特展。（圖／中醫大新竹附醫提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-08-02 15:04:28

中國醫藥大學新竹附設醫院藝廊，即日起展出「永遠少女心」主題特展，一共有6位女性藝術家，展出30幅畫作、6座裝置藝術和6種主題香氣，院長陳自諒表示，他偶而會畫畫，這檔展出充滿粉紅甜美感的少女心畫作及藝術裝置特展，非常療癒，讓病患和家屬可以得到心靈的慰藉。

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策展人、匯客市藝文設計總監蔣育鳳表示，此次以永遠的少女心為主題﹐邀約知名的愛心療癒淡彩藝術家施雪紅老師，展出21幅充滿可愛温暖風格的畫作及美展中屢獲獎的藝術家黃孟玲老師，展出9幅女性議題的油畫，秉持著心中的那一份純真心境也將女性在扮演女兒、妻子、母親、職業婦女…等不同角色時的轉變，結合當代藝術方式呈現，籌劃這場有意義且具藝術感觀的展覽，盡自己的一份初心，讓這個社會展現更多美好的事。

蔣育鳳指出，這次展出很有創意，跨域將畫作以及裝置藝術和香氣結合。兩位新銳裝置藝術家林千棉、李昕諭老師以植物紙創作出不同花樣及幸運草搭配畫作的色彩，巧妙將施雪紅藝術家創作的「心悅怡情」、「幸福滿懷」、「童伴」、「臻愛」、以及黃孟玲藝術家的畫作「我相信」、「夢不落」融合成六座裝置藝術，增加觀賞者可觸碰的少女心物件如：愛心、棒棒糖、花束、代表夢想閃耀的星星及女性在不同時間點扮演出不同角色的花時鐘；期待喚起觀賞者最切純真少時內心的感動及有夢想的自己。

更特別的是，這6座裝置藝術暗藏芳香療癒，由專研植物芳香療癒的蔡銀杏老師，在6座藝術裝置作品中調製出代表畫作的獨特香氛，讓觀賞者在滿足視覺及觸覺之餘，更將嗅覺的感受喚起，可謂是一項新世代的創作。

特展以粉彩感及飽和度強的二種對比性色調的現代手法風格，規劃以特製的透明底色的標示牌來表達創作者的藝術理念，期望觀賞者在作品中能喚發出自我感受及感動，療癒自身的內心需求，期待您的心和我們一起漾起來~永遠少女心。

藝術家施雪紅除了展畫之外，也抛磚引玉做公益捐款給仁愛基金，用於協助弱勢病患，把愛化為行動送暖至病房，院長陳自諒也致贈感謝獎牌表達感謝，同時也致贈獎牌給所有參與的藝術家。

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