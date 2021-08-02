中醫大新竹附醫 推 「永遠少女心」特展

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蔣育鳳指出，這次展出很有創意，跨域將畫作以及裝置藝術和香氣結合。兩位新銳裝置藝術家林千棉、李昕諭老師以植物紙創作出不同花樣及幸運草搭配畫作的色彩，巧妙將施雪紅藝術家創作的「心悅怡情」、「幸福滿懷」、「童伴」、「臻愛」、以及黃孟玲藝術家的畫作「我相信」、「夢不落」融合成六座裝置藝術，增加觀賞者可觸碰的少女心物件如：愛心、棒棒糖、花束、代表夢想閃耀的星星及女性在不同時間點扮演出不同角色的花時鐘；期待喚起觀賞者最切純真少時內心的感動及有夢想的自己。
更特別的是，這6座裝置藝術暗藏芳香療癒，由專研植物芳香療癒的蔡銀杏老師，在6座藝術裝置作品中調製出代表畫作的獨特香氛，讓觀賞者在滿足視覺及觸覺之餘，更將嗅覺的感受喚起，可謂是一項新世代的創作。
特展以粉彩感及飽和度強的二種對比性色調的現代手法風格，規劃以特製的透明底色的標示牌來表達創作者的藝術理念，期望觀賞者在作品中能喚發出自我感受及感動，療癒自身的內心需求，期待您的心和我們一起漾起來~永遠少女心。
藝術家施雪紅除了展畫之外，也抛磚引玉做公益捐款給仁愛基金，用於協助弱勢病患，把愛化為行動送暖至病房，院長陳自諒也致贈感謝獎牌表達感謝，同時也致贈獎牌給所有參與的藝術家。