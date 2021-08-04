居家防疫運動量低　營養師推這招平衡飲食負擔

疫情間民眾為求安全，許多上班族飲食以居家自煮為主，減少出門頻率。但因長時間宅居家中，運動量大幅降低，且加上疫情間飲食習慣改變，長期下來容易增加身體負擔，不小心使脂肪、熱量失衡！營養師黃君聖便呼籲，可使用具政府審核過的雙健食認證濃茶，平衡運動量低下造成的飲食負擔「膩境」。





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運動量下降飲食負擔卻超標 營養師呼籲須注意

許多小家庭、外食族因上班忙碌，工作期間常會以方便、快速的料理為主。營養師黃君聖表示家庭常見的方便料理如咖哩、滷肉，重口味且下飯，光是一份咖哩的份量就超過600大卡，而外食族常吃的泡麵每碗則超過500大卡。且因長期宅居在家壓力大，許多上班族於休閒時間追劇紓壓，零食更成為必備良伴，但光是110克的洋芋片，就逼近一份咖哩的熱量，反而造成額外的熱量攝取，身體負擔增加的罪惡感讓壓力更大。





▲居家少動身體負擔增加，營養師點出飲食超標原因。（圖／資料照片）

營養師：使用濃茶平衡法 減少身體負擔降低罪惡感

上班族工作忙碌的狀況下，正餐熱好就直接吃，難以抽空計算攝取的熱量和均衡營養。黃君聖營養師建議，可以使用濃茶平衡法緩解身體負擔。濃茶平衡法是在餐後飲用具國家健康食品「不易形成體脂肪」，及「調節血脂功能」二項國家雙認證的濃韻烏龍茶。其有助於減少體脂肪之形成、延緩低密度脂蛋白之氧化，居家防疫期間囤在家中飲用，既減緩飲食超標造成的身體負擔，也降低罪惡感，避免壓力過大又暴飲暴食所造成的額外影響。





▲使用濃茶平衡法，減緩身體負擔降低罪惡感。（圖／資料照片）

居家自煮不可避，親子網紅也大推「濃茶平衡法」

除了營養師外，小家庭代表的親子網紅，彼得爸與蘇珊媽在社群中提到，防疫期間運動量下降，加上經常燉煮一大鍋重口味料理連吃好幾餐，非常容易增加身體負擔，建議可選擇有雙健食認證的濃韻烏龍茶，享受茶香口感之餘，還能平衡居家防疫餐飲帶來的負擔。



