中國羽球女雙摘銀被讚爆！「男雙銀牌遭嗆」 真相超打臉
近幾日東奧羽球賽事備受關注，今（2）日進行女子雙打決賽，結果中國好手陳清晨與賈一凡對戰印尼拉哈育（Apriyani Rahayu）與波利（Greysia Polii）以19比21、15比21輸掉比賽，拿下銀牌。沒想到賽事結果出爐之後，在微博獲得一片喝采，對比日前男雙組合李俊慧、劉雨辰奪得銀牌慘遭出征，可以說是下場完全不同。
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 16:29:22
日前陳清晨與賈一凡在小組賽裡對上韓國金昭映與孔熙容，結果得分時全場粗話不斷，隨後幾場比賽也都以同樣方式振奮士氣，當時引爆國際觀眾不滿，不少人認為這樣很沒水準，結果中國網友則表示，他們選手喊出的「我X」其實是「Champion at Olympics」的縮寫「CAO」發音，引發討論。
而在稍早女雙決賽中，中國好手陳清晨與賈一凡敗給印尼世界排名第6的組合，僅拿下銀牌，消息在微博曝光之後，引發討論「沒關係！已經很棒了！」、「對手是實力真的很好的隊伍呀，很棒了」、「第一次參賽就拿到銀牌已經很棒了」、「印尼本來羽球就很厲害！給你們倆推推喔」、「他們到最後都沒有放棄，真的很厲害」、「印尼雙打羽球本來就很厲害了，排名比我們前面，雖敗猶榮」。
但在一片盛讚之下，不免讓人想起日前「麟洋配」對戰中國雙塔「李俊慧、劉雨辰」的決賽，最終我國好手王麒麟、李洋成功摘金，結果兩位中國選手慘遭出征，被批「你們有盡力打嗎？真的不要這麼丟臉」、「有這樣身高優勢還慘輸，不知道是不是沒盡力打」、「挺牛，打球悠悠呼呼的，是沒吃飯嗎」、「怎麼可能打輸，感覺沒認真打呀，看了真晦氣」。
但根據中國網友的說法其實是自打臉，以女雙排名來說，陳清晨與賈一凡位居世界排名第三，而印尼拉哈育與波利亞則是世界排名第六；但男雙方面，我國好手「麟洋配」位居世界第三，而李俊慧、劉雨辰則是排名第六，雖說賽事比賽本身不以世界排名為依據，輸贏本來就難說，但面對中國男女雙組合平平都是奪得銀牌，兩組人馬的評價卻相差甚遠，恐怕也只因為打敗男雙的是台灣，讓歷史悠久的「兩岸爭議」無意闖入奧運，造成李俊慧、劉雨辰成為本場賽事無辜的犧牲品。（編輯：張嘉哲）