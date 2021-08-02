中國羽球女雙摘銀被讚爆！「男雙銀牌遭嗆」　真相超打臉

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印尼雙打羽球本來就很厲害了，排名比我們前面，雖敗猶榮

▲中國羽球女雙陳清晨與賈一凡拿下銀牌，被陸網友盛讚「已經很棒！堅持不懈」，但男雙李俊慧、劉雨辰也拿下金牌卻反而被出征。（圖/微博）

以女雙排名來說，陳清晨與賈一凡位居世界排名第三，而印尼拉哈育與波利亞則是世界排名第六