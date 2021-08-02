炒菠菜只會加蒜頭？內行「多丟1物」下鍋：秒變嫩又清甜
炒青菜是我們常常吃到的一道家常菜，最常見的有空心菜、高麗菜、地瓜葉等等，而也有不少人喜歡口感相對較嫩的菠菜，但你是否發現，常常在吃菠菜的時候，都會有一股苦澀呢？近日，就有網友分享自己炒波菜的小撇步，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-08-02 17:10:42
原PO在「我愛全聯好物老實說」貼文指出「我原本不喜歡吃菠菜與A菜，原因是因為菠菜就是會有一種澀澀的感覺，而A菜則是有一種苦味，但是很奇怪.....只要將這兩種蔬菜一起烹煮，不管是用炒的還是川燙，兩種菜的苦澀味會全部不見，吃起來也會特別順口，現在我反而最常吃這種一半菠菜一半是A菜，給沒試過的朋友們參考」。
貼文一出，網友紛紛回應「有時買到品質不佳的菠菜真的會這樣，但沒想到可以這樣做，下次來試試看」、「我也不太愛吃菠菜，但我很愛吃A菜，不過我還真不知道能這2樣一起煮，下次試試看」、「真的長知識了耶！下次試試看」、「我婆婆也是這麼炒，我才能夠接受A菜，不然那個苦澀味我真的沒辦法單吃」、「這麼愛菠菜的我，都不知道這招欸....開眼界了」。
另外，也有不少網友分享經驗「我很小的時候，我媽就都這樣炒，很神奇，這兩種菜分開吃不好吃，可是放在一起確有一番美妙的滋味」、「我家都這樣喔，而且這樣炒不僅不會苦澀，葉面更嫩也會更香甜」、「是餐廳菜色喔，叫炒A菠！我都這樣炒，真的好吃」、「炒A波啊，有些熱炒店有吧，吃起來真的不苦澀，好吃到不行」。（編輯：張嘉哲）